Premier Lig devi Manchester United'ın efsanesi, şu anki transfer döneminde değerini açıkladı.

NE OLDU? Ferdinand'a bugünün transfer piyasasındaki potansiyel değeri soruldu ve bir defans oyuncusunun onu satın almak isteyen takımların dünya rekoru bir ücret ödemeleri gerektiğini iddia etti.

2017'de 198 milyon £ (251 milyon $) karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar, transfer rekorunu elinde bulunduruyor.

Ferdinand'ın değerine en yakın oyuncu, 163 milyon £ (207 milyon $) karşılığında PSG'ye geçen Kylian Mbappe...

NE SÖYLEDİLER: Vibe with Five YouTube kanalında konuşan Stephen Howson, Ferdinand'ın şu anki enflasyona göre 100 milyon Sterlin ve üzerinde bir bedele satılabileceğini söyledi.

Ancak, United'ın eski stoperi, şöyle cevap verdi: "Eskiden bile 30 milyon Sterlin ediyordum.

"100 milyon Sterlin çok ucuz olacak dostum. Ciddiyim, bugünün piyasasında 170 milyon Sterlin (216 milyon Dolar) ederim.

"Haftada da 400 bin Sterlin alırım. Yani şu anki transfer piyasasına göre kesinlikle bu bedelde olurdum."

BÜYÜK RESİM: Ferdinand, kariyeri boyunca iki kez dünyanın en pahalı defans oyuncusu oldu ve ayrıca United'da kazanılabilecek neredeyse her şeyi kazandı.

Premier Lig'i altı kez ve Lig Kupası'nı iki kez kaldırırken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası zaferleri de yaşadı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty