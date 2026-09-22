Rus Premier Ligi'nden kulüpler, Manchester United'ın eski forveti Fransız Anthony Martial'ı bu dönemde kadrolarına katmak için oyuncuyla temas hâlinde.

Libya ekibi İttihad Trablus, Martial'ı transfer etmek için 13 milyon sterlinlik bir teklif sunmuştu; ancak serbest statüdeki oyuncu bu teklifi reddetti.

30 yaşındaki Martial, Meksika ekibi Monterrey'den iki yıllık sözleşmesinin ortasında bu yaz erken bir tarihte ayrıldı ve İngiliz gazetesi "Mirror"un aktardığına göre şu anda Malaga gibi İspanya'daki kulüpler tarafından isteniyor.

Eski Fransa millî oyuncusu, iki yıl önce Manchester United'dan ayrılmış, ardından Yunan ekibi AEK Atina'ya katılmıştı; Old Trafford'da geçirdiği dokuz sezonun ardından şimdi yeni bir kulüp arıyor.

Fransız gazetesi "L'Equipe", CSKA Moskova ve Krasnodar'ın Martial'ı transfer etmekle ilgilenen birkaç Rus kulübü arasında yer aldığını öne sürdü. Forvetin bu yaz erken bir tarihte Fransız ekibi Auxerre'in teklifini reddettiği düşünülüyor.

"Foot Mercato" sitesi de Martial'ın İttihad Trablus kulübünün iki yıl üzerinden 8,6 milyon sterlin net maaş ve buna ek olarak 4,3 milyon sterlinlik imza bonusu içeren teklifini reddettiğini aktardı.

Libya kulübü, Southampton'ın eski Faslı millî kanat oyuncusu Sofiane Boufal'ı bu ayın başlarında kadrosuna katmıştı.

Martial, Old Trafford'dan ayrılmasından bu yana geçen iki sezonda yalnızca 53 maça çıktı. Forvet, AEK Atina ile dokuz gol kaydetti; ancak Avrupa'ya dönmeden önce Monterrey ile yalnızca bir gol attı.

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