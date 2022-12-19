İspanyol oyuncu, eski hocası hakkındaki görüşlerini açıkladı.

NE OLDU? Mourinho, 2016'da iki buçuk sezon geçirdiği Old Trafford'un yolunu tuttu ve bu süre zarfında, üç kupa kazandı.

United, o zamandan beri başka bir büyük kupa elde edemedi ve talepkar teknik direktör yönetiminde başarılı olan İspanyol orta saha oyuncusu Herrera, Portekizli hocanın herkesin zevkine göre olmayan yöntemlerini benimsedi.

NE SÖYLEDİLER: Herrera, MUTV'ye Mourinho yönetiminde çalıştığını zamanlardan bahsetti: “Onun için önemli bir oyuncu oldum. Beni milli takıma gönderdi.

"Bu, kariyerimde önemli bir andı. Ayrıca onunla birlikte taraftarlardan 'Sezonun Oyuncusu' ödülünü aldım ve birlikte geçirdiğimiz zaman için çok müteşekkirim.

"O da bir koç olarak tıpkı benim gibi biraz b*ktan biriydi, bu yüzden iyi bir zamandı. [Louis] van Gaal'dan, [Marcelo] Bielsa'dan, [Ernesto] Valverde'den farklı bir futboldu.

"Sevdim, takımın bir parçası olmayı, takıma yardım etmeyi hep sevdim. Bu daha çok kontra atak futboluydu, kontra atak takımı, ama onunla sezon sonunda üç kupa kazandık ve Şampiyonlar Ligi biletini aldık. Fena değildi."

BÜYÜK RESİM: 2019'da Paris Saint-Germain'e katılmadan önce United formasıyla 189 maça çıkan Herrera, şunları ekledi:

"O, tüm zamanların en başarılı hocalarından biri. Benim için yeni bir pozisyon keşfetti, beni daha defansif bir orta saha oyuncusu yaptı.

"İlk sezonda üç kupa kazandık: Community Shield, Avrupa Ligi ve Lig Kupası."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Mourinho, aralık ayının 2018 yılında United'dan kovuldu ve ardından Tottenham'la sözleşme imzaladı.

Daha sonra Serie A devi Roma'nın başına geçti ve başarılı bir dönem geçirerek taraftarların sevgilisi oldu.