Manchester United'ın 5-4'lük zaferinde 2 futbolcu devre arasında stadı terk etti

Manchester United, Lyon'u 5-4 mağlup ederken iki savunma oyuncusunun yaşadıkları problemlerin ardından devre arasında stadyumu terk etti.

Manchester United, Avrupa Ligi'nde Lyon'u 5-4 mağlup edip adını finale yazdırırken iki savunma oyuncusunun yaşadıkları problemlerin ardından devre arasında stadyumu terk ettiği doğrulandı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda Manchester United deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Lyon'u tarihi maçta 5-4 yenerek turladı. Kırmızı Şeytanlar 2-0 öne geçip turu yarılasa da Lyon'un ikinci yarıda bulduğu gollerle maç eşitlendi ve uzatmalara gitti.

Uzatmalarda 4-2 yenik duruma düşüp inanılmaz bir geri dönüşe imza atan İngiliz ekibi 7 dakika içinde bulduğu 3 golle 5-4 kazandı ve turu geçti. Ancak tarihi maçın devre arasında Manchester United'ın iki futbolcusunun Old Trafford'u terk ettiği anlaşıldı.

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NE OLDU?

Maça ilk 11'de başlayan Noussair Mazraoui devre arasında oyundan çıktı. Victor Lindelöf oyuna girme hazırlığı yapıyordu ancak sahaya çıkan İsveçli futbolcu değil, Luka Shaw oldu.

BBC'nin haberine göre, Manchester United kaynakları hem Noussair Mazraoui'nin hem de Victor Lindelöf'ün kişisel ve ailevi nedenlerden dolayı maçı terk etmek zorunda kaldığını doğruladı.

İki oyuncunun yaşadığı problemlerin birbiriyle bağlantılı olmadığı da ifade edildi.