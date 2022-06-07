Fransız yıldız, bundan sonraki kariyerinde sadece mutlu olmak istiyor.

Paul Pogba, Manchester United’dan bonservissiz bir şekilde ayrılmasının ardından Juventus, Paris Saint-Germain ve Barcelona ile adı sıkça anılıyor ve Fransız yıldız, kendisine talip olan takımlardan ne istediğini açıkladı.

United, Pogba'nın sözleşmesinin sona ermesi üzerine kulüpten ayrılacağını ve Old Trafford'daki ikinci döneminin sona erdiğini doğruladı.

Fransız orta saha oyuncusu, 2016 yılında rekor bir anlaşmayla Juve'den Kırmızı Şeytanlar’a yeniden katıldı, ancak sürekli form düşüklüğü ve sakatlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı.

Yalnızca, İngiltere Lig Kupası ve Avrupa Ligi'ni kazanabildi.

Pogba bir sonraki hamlesi hakkında ne dedi?

GOAL, Juve'nin Pogba'ya Torino'ya dönme şansı verdiğini, PSG ve Barca'nın da onu kadrolarına dahil etmek için hevesli olduğunu bildirdi.

29 yaşındaki oyuncu, basketbol efsanesi Lebron James ve Amerikalı iş insanı Maverick Carter tarafından kurulan atlet güçlendirme markası UNINTERRUPTED ile yaptığı röportajda, bir sonraki kulübünden tam olarak ne istediğini söyledi.

Pogba, "Kendim için en iyisini istiyorum.

"Acele etmeyin, çünkü ben en iyisini arıyorum. Sadece futbol oynamak, her zaman kendim olmak ve yaptığım işten zevk almak istiyorum.

"Yaptığım şeyden zevk almalıyım, çünkü aksi halde iyi bir performans gösteremem. Olumsuz düşünmek istemiyorum.

"Maç kaybediyor veya kupa kaybediyor olabiliriz, ama olduğum yerde mutlu olmak ve eğlenmek niyetindeyim.

“Benim, şu anda istediğim tek şey bu olabilir” dedi.

Pogba'nın sevildiğini hissetmesi gerekiyor

Fransız yıldız, United kariyeri boyunca bölücü bir figürdü ve parıltılı yaşamı nedeniyle takıma olan bağlılığı birçok kez sorgulandı.

Pogba, geçen sezon Norwich'e karşı oynadıkları maç sırasında taraftarların bir bölümü tarafından yuhalandı ve "s*ktir git" denildi.

Şimdi ise performans sergilemek için takdir edilen bir oyuncu olmayı istiyor.

Pogba şöyle konuştu: ”Önce takımla, taraftarla, sizi tanıyan ve seven kulüple tıkır tıkır işlediğiniz sürece dahil olmalısınız.

“Zihinsel olarak özgür olduğunuzda eğleniyorsunuz ve işte o zaman performans sergiliyorsunuz.

"Herkes sevildiğini hissetmek ister, ben de sadece sevilmek istiyorum.

"Herkesin buna ihtiyacı var, ruhun buna ihtiyacı var. Yaptığın işin takdir edildiğini hissetmek her zaman iyidir.

"Etraftaki insanlar büyük bir fark yaratır, çünkü sizi neşelendirebilir veya aşağı çekebilirler."

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