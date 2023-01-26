Portekizli süperstar İngiltere'den ayrıldı, ancak izleri hâlâ orada...

Nottingham Forest forveti Sam Surridge, Manchester United'a attığı golün ardından Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini taklit etti.

Ancaki Surridge'in Kırmızı Şeytanlar'a attığı bu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Surridge, skoru eşitlediğini düşünerek köşeye doğru giderek Ronaldo'nun yeni gol sevincini yaptı, fakat o anların daha sonra hiçbir değeri kalmadı.

Golün iptal edilmesinin ardından, taraftarlar konuya dahil oldu ve bu durumla dalga geçtiler.

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Ne söylendi?

Bir taraftar şu şekilde tweet attı: "Ronaldo kutlamasını yaptı ve gol geçersiz sayıldı!! Nahhh kutlama bile lanetlendi!!"

Bir sonraki ise "Manchester United'ın karşısında golün iptal olması için Ronaldo kutlaması yaptılar" dedi.

Ardından başkası şunu ekledi: "O fare, attığı bu golün iptal edilmesini hak etti.

"Manchester United'a karşı Ronaldo kutlamasını nasıl yapar!"

Ve bir diğer taraftar şu tweeti attı: "Ronaldo Avrupa dışında, ama yeni kutlaması hala burada. GOAT, her yerde!"

Portekizli süperstar, Kırmızı Şeytanlar için yeni kutlamasını ilk olarak Kasım ayında yaptı.

Ancak Old Trafford'daki taraftarlar, Ronaldo'nun bu gol sevincini sadece bir kez görebildiler.

Dünya Kupası öncesinde Piers Morgan ile yaptığı bomba röportajın ardından Ronaldo, karşılıklı anlaşma ile United'dan ayrıldı.