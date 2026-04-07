Manchester United, Harry Maguire'ın geleceği hakkında önemli bir haber paylaştı

Harry Maguire, Manchester United ile sözleşmesini bir yıl daha uzattı. İngiliz kulübü Salı sabahı yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki savunma oyuncusunun yeni sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

Maguire'ın önceki sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyordu. Artık 2027 ortasına kadar kulüpte kalacak ve bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

Maguire, Manchester United'ın kulüp web sitesi üzerinden sözleşme uzatmasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Manchester United'ı temsil etmek büyük bir onur. Bu, ben ve ailemin her gün gurur duyduğu bir sorumluluk."

“Bu harika kulüpteki kariyerimi en az sekiz sezon daha uzatabildiğim ve muhteşem taraftarlarımız için oynamaya devam ederek birlikte daha da harika anlar yaratabileceğim için çok mutluyum,” dedi 66 kez İngiltere milli forması giyen oyuncu.

Maguire, önümüzdeki sezonu sabırsızlıkla bekliyor. “Bu gelecek vaat eden kadronun hırsını ve potansiyelini hissedebiliyorsunuz. Büyük kupalar için mücadele etme konusundaki kulüp çapındaki kararlılık herkes için açıkça görülüyor ve en iyi anlarımızın henüz önümüzde olduğuna dair tam bir güvenim var.”

Manchester United, Maguire'ı 2019 yılında Leicester City'den 87 milyon euroya transfer etti. Şu ana kadar 266 resmi maça çıktı.

Maguire, Manchester United ile FA Cup ve League Cup'ı kazandı. Ancak son yıllarda derin düşüşler de yaşadı.