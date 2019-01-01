Manchester United, Gareth Bale için kapıları kapattı
Son yıllarda istediği başarıları elde edemeyen ve 2019-2020 sezonuna da kötü bir başlangıç yapan Manchester United, önümüzdeki transfer dönemlerinde kadrosunu güçlendirerek Liverpool ve Manchester City’yi yakalamak istiyor.
Paul Pogba inadından vazgeçmeyen Real Madrid, Fransız oyuncunun transferinde kullanmak adında kaynak yaratmak için Ocak ayında Gareth Bale’e gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Manchester United, Galli oyuncu için ön plana çıkan takımlardan biri olarak gösteriliyordu.
Daily Mail’in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, 30 yaşındaki oyuncunun çok sık sakatlanması sebebiyle teklif sunmama kararı aldı.
Real Madrid’de oynadığı süre içerisinde 21 farklı sakatlık geçiren ve “Cam” lakabını almaktan kurtulamayan Gareth Bale, bu sezon İspanyol ekiple çıktığı 7 resmi maçta 597 dakika oyunda kaldı ve 2 gol – 2 asistlik performans sergiledi.