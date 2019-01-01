Manchester United, Gareth Bale için kapıları kapattı

Manchester United, Real Madrid’in yıldız oyuncusu Gareth Bale’i transfer etmekten vazgeçti.

Son yıllarda istediği başarıları elde edemeyen ve 2019-2020 sezonuna da kötü bir başlangıç yapan , önümüzdeki transfer dönemlerinde kadrosunu güçlendirerek ve ’yi yakalamak istiyor.

Paul Pogba inadından vazgeçmeyen , Fransız oyuncunun transferinde kullanmak adında kaynak yaratmak için Ocak ayında Gareth Bale’e gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Manchester United, Galli oyuncu için ön plana çıkan takımlardan biri olarak gösteriliyordu.

Daily Mail’in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, 30 yaşındaki oyuncunun çok sık sakatlanması sebebiyle teklif sunmama kararı aldı.

Real Madrid’de oynadığı süre içerisinde 21 farklı sakatlık geçiren ve “Cam” lakabını almaktan kurtulamayan Gareth Bale, bu sezon İspanyol ekiple çıktığı 7 resmi maçta 597 dakika oyunda kaldı ve 2 gol – 2 asistlik performans sergiledi.