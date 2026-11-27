Manchester United, kötü giden Premier Lig sezonunu kurtarmak için Fulham kaptanı Calvin Bassey'nin ocakta transfer edilmesi konusunda görüşmelere başladı. Mauricio Pochettino'nun takımı düşme hattında bulunurken kulüp, Bassey'nin batı Londra'daki geleceğine ilişkin görüşmeleri sürmesine rağmen birden fazla mevki için hareketli bir kış transfer dönemi planlıyor.

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United savunma krizini çözmek için Bassey'yi hedefliyor

United, Bassey'nin olası ocak transferinin koşullarını öğrenmek üzere görüşmelere başladı. Haberi The Athletic aktardı. Fulham kaptanı, bu sezon ciddi sıkıntılar yaşayan savunmayı güçlendirmek için öne çıkan adaylardan biri.

United, geçen hafta sonu Liverpool karşısında dört gol daha yedi . Böylece Premier Lig'de yalnızca Crystal Palace'ın savunma karnesi United'dan daha kötü durumda kaldı. 11 maçın ardından 19. sırada bulunan kulüp, kış transfer dönemi açıldığında teknik direktör Pochettino'ya güçlü destek vermeyi planlıyor.

Everton'dan Jarrad Branthwaite ve Brentford'dan Nathan Collins de United'ın transfer listesinde yer alsa da Bassey artık öncelikli hedeflerden biri. Fulham'ın 12 ay uzatma opsiyonu bulunan Bassey'nin mevcut sözleşmesi yazın sona eriyor.

Bassey, Fulham'daki geleceği hakkında konuştu

Fulham kaptanıyla yeni sözleşme için aktif olarak görüşürken United'ın Bassey'yi batı Londra'dan ayrılmaya ikna etmesi kolay olmayacak. Eski Rangers savunmacısı, cumartesi öğleden sonra Fulham'ın Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı maçta bir kez daha iyi bir performans sergileyerek değerini gösterdi.

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Son düdüğün ardından geleceği sorulan Bassey, mevcut ortamından övgüyle söz ederken sözleşme konusunu yakında çözüme kavuşturmak istediğini kabul etti.

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Bassey, TNT Sports'a şunları söyledi: "Elbette [bunu hızlıca sonuçlandırmak istiyoruz]. Müzakere ediyoruz, görüşmelerimiz sürüyor. Burası bulunmak için harika bir yer. Buraya iyi uyum sağladım ve teknik direktör bana çok inandı, güvendi. Burada olmak güzel. Umarım görüşmelerin sonucunu görürüz."

Pochettino ocakta kadroda daha kapsamlı değişiklikler planlıyor

Yeni bir stoper transferi, United'ın kış dönemindeki transfer hamlesinin yalnızca bir parçası. Pochettino , kulübü son üç sıradan çıkarmaya çalışırken sol bek ve forvet transferleri için de destek görecek.

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Sol bek için Sporting CP'den Maxi Araujo olası seçeneklerden biri olarak belirlendi. Barcelona savunmacısı Alejandro Balde de transfer olmaya açık . Balde'nin İspanya'da ilk takımda oynama şansı yazdan bu yana artmadı.

Ancak yeni bir forvet bulmak daha zor olabilir. The Athletic, Manchester United'ın Monaco ve ABD forveti Folarin Balogun'un peşine düşmesinin beklenmediğini bildiriyor. Daha önce hedeflenen Dominic Calvert-Lewin ise Leeds United ile yeni sözleşme imzaladığı için artık transfer edilebilir durumda değil.

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United ve Bassey'yi neler bekliyor?

Fulham, kaptanıyla yeni sözleşme imzalamak için çabalarını sürdürse de United, Bassey'yi ocakta batı Londra'dan ayrılmaya ikna edebileceğinden umutlu. Önümüzdeki haftalarda Fulham'daki görüşmelerin nasıl ilerleyeceği belirleyici olacak. Kış transfer dönemi hızla yaklaşırken Pochettino ve kulüp yönetimi, hedeflerini kesinleştirmek için çabuk davranmalı.