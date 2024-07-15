İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın, Fenerbahçe yıldızı Ferdi Kadıoğlu için yeni bir teklif yaptığı bildirildi.

Daha önce adı Borussia Dortmund ve Arsenal ile anılan Kadıoğlu EURO 2024 sonrası sonra pek çok takımında radarına girdi. O takımların başında da İngiliz devi Manchester United geliyor.

İngiliz devi kararlı

Fanatik'in haberine göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrolarına katma konusunda kararlı. United, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro ödemeye hazır.

Ancak bu teklifi yeterli bulmayan sarı-lacivertlilerin talebi 30 milyon euro. United, ne pahasına olursa olsun Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

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Takas sürprizi!

Fenerbahçe ise United'ın ödemeyi reddettiği 30 milyon sterline yakın bir rakam istemeye devam ediyor.

Anlaşmayı tamamlamak için United, maliyeti düşürecek bir oyuncuyu bünyesine katabilir ve sonunda sözleşme imzalayabilir. Bu doğrulta takas konusu gündemde.

Lindelöf önerildi

Todofichajes'te yer alan habere göre; bu takas için seçilen oyuncu Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho'nun sevdiği Victor Lindelöf.

Eğer gerçekleşirse Portekizli'nin kulüpteki döneminin ardından tekrar karşılaşabilir.

Lindelöf sözleşmesinin son yılında ve United hem onu hem de Christian Eriksen'i elinden çıkarmak istiyor.

Evening News'da yer alan habere göre; Lindelof için gelecek tekliflerin değerlendirilecek. Geçtiğimiz günlerdede oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılmıştı.