Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için Manchester United da devreye girdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Sarı-lacivertli ekipte maç sonu ise tribünleri selamlayan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu merak ediliyordu.

Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok, Ferdi Kadıoğlu için gelen transfer teklifini duyururken Fenerbahçe'deki son gelişmeleri de değerlendirdi.

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Manchester United'dan hamle

Fenerbahçe'yi yakından takip eden Senad Ok Ferdi Kadıoğlu ile ilgili şunları söyledi:

"Ferdi'nin vedası gibi anlaşıldı ama öyle bir durum şu an için yok. Yarın veya bugün bir gelişme olursa onu bilemeyiz.

"Bazen oyuncular Avrupa'ya gitmek ister ama Ferdi'den şu ana kadar böyle bir talep gelmedi. Brighton'dan 35 milyonluk teklif olduğu doğru ama Manchester United da istiyor.

"Bonservis konusunda Brighton daha önde. Manchester'ın büyüklüğü sebebiyle ve istenen bonservislere çıkarsa United transfer olabilir.

"Fenerbahçe için Ferdi paradan daha değerli ama şu an için veda durumu yok."