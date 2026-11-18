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Sky Sports'a göre Manchester United, kış transfer döneminde kadrosunu birkaç oyuncuyla güçlendirmek istiyor. Sky Sports. İngiliz yayın kuruluşuna göre sol stoper arayışında Jarrad Branthwaite (eski PSV oyuncusu) ile Calvin Bassey (eski Ajax oyuncusu) listenin üst sıralarında yer alıyor.

Sezona kötü bir başlangıç yapan United, kısa süre önce Michael Carrick ile yollarını ayırmaya karar verdi. Yerine, gece Haiti karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle ABD millî takımı teknik direktörlüğüne veda eden Mauricio Pochettino geçti.

Sky Sports, Pochettino'nun United'ın kış transfer stratejisinde etkili olmasını bekliyor. Kulüp, stoperin yanı sıra bir sol bek ve bir hücum oyuncusu da kadrosuna katmak istiyor. Stoper pozisyonu için Branthwaite ve Bassey şu anda öne çıkan iki aday gibi görünüyor.

Bassey, sözleşme durumu nedeniyle özellikle cazip bir seçenek. 26 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Fulham ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Ancak kulübün sözleşmeyi bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Fulham Teknik Direktörü Álvaro Arbeloa, Ajax'ta potansiyelini tam olarak ortaya koyamayan Bassey'yi dünyanın en iyi savunmacılarından biri olarak nitelendirdi.

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United'ın Everton savunmacısı Branthwaite'a ilgisi hiç de yeni değil. The Red Devils 2022/23 sezonunda PSV'ye kiralanan 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu uzun süredir kadrosuna katmak istiyor. İngiltere millî takımında üç kez forma giyen Branthwaite'ın sözleşmesi 2030'un ortasına kadar sürüyor. Bu nedenle, önceki sezonlarda olduğu gibi transfer maliyetinin yine fazla yüksek olması ihtimali var.

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Bassey ve Branthwaite'a duyulan ilginin başlıca nedeni, ikisinin de sol ayaklı olması. United, bu sezon sahadaki performansı beklentilerin altında kalan Lisandro Martínez'in ayrılma ihtimalini hesaba katıyor. Eski Ajax oyuncusu ayrıca Carrick'i sert biçimde eleştirmişti. İkili daha sonra aralarındaki sorunu çözse de teknik direktörlük görevine Pochettino getirildi.

Sol bek pozisyonu için en çok istenen isim Lewis Hall. Ancak İngiliz oyuncunun transferi mümkün görünmüyor. Hall'un, kilit oyunculardan biri olarak görüldüğü Newcastle United ile sözleşmesi 2031'in ortasına kadar sürüyor. The Magpies Chelsea altyapısından yetişen oyuncu için en az 80 milyon avro talep ediyor.

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United, Hall'un yanı sıra Antonee Robinson'ı da yakından takip ediyor. Fulham'ın 29 yaşındaki sol beki bir süredir Londra'da etkileyici performans sergiliyor ve sözleşmesi 2028'in ortasına kadar devam ediyor. Amerikalı oyuncunun çok daha ucuza mal olması bekleniyor. Ayrıca geçmiş yıllarda Pochettino ile çalışmış olması da bir avantaj.

United son olarak Pochettino'ya yeni bir hücum oyuncusu da kazandırmayı umuyor. Benjamin Sesko sakatlık sorunları yaşarken Joshua Zirkzee'nin satılması veya kiralanması bekleniyor. Yeni bir hücum oyuncusunun gelişi, daha önceki transfer dönemlerinde ayrılmaya yaklaşmasına rağmen her defasında takımda kalan Zirkzee'nin durumuna bağlı görünüyor.