Manchester United, Erik ten Hag'a servet ödeyecek

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, Hollandalı menajere servet değerinde bir tazminat ödeyecek.

Manchester United'da Erik ten Hag dönemi sona erdi

Ruud van Nistelrooy geçici menajer oldu

Kırmızı Şeytanlar servet değerinde tazminat ödeyecek

NE OLDU? Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile yollar resmen ayrıldı. West Ham'a konuk olan Manchester United, rakibine 2-1 mağlup olmuş ve bu sezonki 4. yenilgisini almıştı. Premier Lig'de 14. sıraya kadar gerileyen Kırmızı Şeytanlar'da kötü fatura Erik ten Hag'a kesildi.

BÜYÜK RESİM: The Sun'ın haberine göre, Manchester United, Erik ten Hag'a 18 milyon euro tazminat ödeyecek.

NE SÖYLENDİ? Manchester United'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Erik Ten Hag, Manchester United'ın teknik direktörlüğünden ayrıldı. 2022'de göreve gelen Ten Hag, kulübümüz ile birlikte 2022'de Carabao Cup, 2023'te ise FA Cup sevinci yaşadı. Kendisine formamız adına yaptığı her şey için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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DAHA FAZLASI: Erik ten Hag'ın ayrılığı sonrasında takımın başında geçici olarak Ruud van Nistelrooy görev alacak. Manchester United'ın başında 184 maça çıkan Erik ten Hag, 72 galibiyet - 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet alarak 1.84 puan ortalaması tutturdu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Manchester United, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve Avrupa'da galibiyetle tanışamamıştı.