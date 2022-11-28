Manchester United Efsanesi Gary Neville: "Cristiano Ronaldo, telefonlarımı açmıyor"

Efsane oyuncu, Portekizli süperstarla arasını düzeltmek için farklı bir yol deniyor.

NE OLDU? Neville, Ronaldo aleyhindeki yorumlarının ardından yıldız forvetin sözleşmesinin feshedildiğini gördü ve daha sonra, Ronaldo'yu daha şiddetli eleştirenlerden birisi oldu.

United ve İngiltere'nin eski defans oyuncusu, bir Premier Lig maçından önce Ronaldo tarafından görmezden gelinmişti.

Aralarında yaşanan sessiz gerilimin ardından Neville, Portekizli süperstar tarafından fazlasıyla boşlandığını dile getiriyor.

Ancak her şeye rağmen, Dünya Kupası'nın hala onun kalitesinde oyunculara ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Neville ayrıca, Ronaldo'nun zihniyetinin Portekiz'in turnuvada ilerlemesine yardımcı olabileceğini de ekliyor.

NE SÖYLEDİLER: "Ronaldo, telefonlarımı açmıyor" diyen Neville ITV'ye şunları ekledi:

"Ama yine de ben onun Dünya Kupası'nda başarılı olacağını düşünüyorum.

"Ronaldo eleştirilere yanıt verdi, Manchester'da olanlardan hoşlanmadı, insanların ona sırt çevirdiğini düşünüyor.

"Ronaldo, Messi ve Mbappe'ye ihtiyacımız var, bu turnuvada kafa kafaya giden tüm büyük yıldızlara ihtiyaç duyuyoruz.

"Portekiz iyi bir takım ve önlerinde canavar gibi bir zihniyeti olan adam var. Bu Dünya Kupası'nı kazanabileceklerini düşünüyorlar.

"Ronaldo, bu zihniyeti takım arkadaşlarına aşılayacak. Bu yüzden, bu turnuvadaki hiçbir şey beni şaşırtmaz."

BÜYÜK RESİM: Karşılıklı rıza ile ayrılan yolların ardından Ronaldo'nun artık United ile bağları koptu. 37 yaşındaki oyuncunun, bir sonraki hedefi hakkında söylentiler dolaşmaya başladı.

Suudi Arabistan, forvetin ayrılmasından kısa bir süre sonra dev bir anlaşma söylentileriyle öne çıkan ülkelerden birisi konumunda bulunuyor.

Ancak oyuncunun geleceğiyle ilgili herhangi bir karar, muhtemelen Dünya Kupası'ndan sonra verilecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

BİLİYOR MUSUN? Ronaldo'nun Dünya Kupası gollerinin sekizi - beş ayrı turnuva rekorunu kapsıyor - turnuvanın grup aşamalarındaydı.

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Kulüp düzeyinde söylentiler dolaşmaya devam ederken Ronaldo, Katar'da milli takımına odaklanacak.

Portekiz'in pazartesi günü Uruguay'a karşı alacağı bir galibiyet, onların son 16'ya kaldıklarını tescilleyecek.