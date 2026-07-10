Manchester United, Éderson’un milyonluk transferini iptal etti; Atalanta öfkeli

Éderson’un Manchester United’a transferi suya düştü. İngiliz kulübü, Brezilyalı oyuncu ve kulübü Atalanta ile bir süre önce anlaşmaya varmıştı, ancak sağlık kontrolünde ortaya çıkan iddia edilen sorunlar şimdi planları bozdu. Atalanta öfkeli ve oyuncunun herhangi bir fiziksel sorunu olmadığını belirtiyor.

Haziran başında, United ve Atalanta’nın 40,5 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaştığı, bu tutarın bonuslarla birlikte 45 milyon avroya çıkabileceği açıklanmıştı.

Éderson da Manchester’a transfer olmayı kesinlikle istiyordu ve The Red Devils ile kısa sürede anlaşmaya vardı. Dolayısıyla Old Trafford’daki tanıtımı artık an meselesi gibi görünüyordu.

Ancak Éderson, sakatlanan Wesley França’nın yerine Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi nedeniyle resmi duyuru bir anda ertelendi.

Brezilya’nın Norveç’e yenilip turnuvadan elenmesinin ardından Éderson nihayet sağlık kontrolünden geçebildi. Orta saha oyuncusu, Man United tarafından iki kez yoğun bir şekilde test edildi.

Bu muayenelerin ardından United, anlaşmadan çekildi. İtalyan basınına göre, Man United, Atalanta'da öfkeli tepkilere neden oldu; kulüp, oyuncuda herhangi bir fiziksel sorun olmadığını belirtiyor.

Kulüp, bu konuda oyuncunun Brezilya Milli Takımı kadrosuna seçilmesini de örnek gösteriyor. Fabrizio Romano, “Atalanta, Éderson’un yüzde yüz formda olduğuna ikna olmuş durumda” diye yazıyor.

Çeşitli İtalyan medya kaynakları, anlaşmanın bozulmasının ardında Manu Koné'nin olabileceğini bildiriyor. Fransa milli takımının as oyuncusu, Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergiliyor ve zaten Serie A'nın en büyük yıldızlarından biri olarak görülüyordu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, AS Roma'ya yaklaşık 60 milyon euro kazandırması bekleniyor.