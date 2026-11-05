Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps, İngiliz kulübünün önümüzdeki dönemde takımı yönetecek yeni bir teknik direktör arayışına girmesiyle Manchester United'ın ilgi odağına girdi. Mevcut teknik direktör Michael Carrick döneminde yaşanan istikrarsızlık ve sonuçlardaki gerileme bu arayışı körüklüyor; ancak Fransız teknik adam, şu an için yeni bir deneyime atılma konusunda istekli görünmüyor.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Manchester United son günlerde Deschamps ile temasa geçerek Manchester United'ın teknik sorumluluğunu üstlenme konusundaki tutumunu öğrenmeye çalıştı. Zira ismi, kulübü yeniden kupa yarışına döndürecek doğru teknik direktöre ulaşmayı amaçlayan yönetimin önündeki seçenekler arasında anılmaya başlandı.

Michael Carrick, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında alınan dramatik galibiyete (3-2) rağmen görevini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Nitekim Manchester United yönetimi, aralarında Julian Nagelsmann ve Unai Emery'nin de bulunduğu bir dizi teknik direktörle temaslarını sürdürüyor. Ancak Emery'nin Aston Villa ile sözleşmesini uzatmaya daha yakın göründüğü belirtiliyor; bu da kulübün yeni teknik direktör dosyasını sonuçlandırma görevini daha da zorlaştırıyor.

Deschamps, geçtiğimiz haziran ayında, Fransa Milli Takımı ile son katılacağı Dünya Kupası öncesinde geleceği hakkında konuşmuş ve "Hiçbir şeyi dışlamıyorum" demişti. Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibinin başında 14 yıl geçiren Deschamps, bunun ardından futbolun baskısından uzaklaşarak zamanını ailesi ve dostlarıyla keyifli bir şekilde geçirdiği bir döneme girmişti.

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İsmi yeni bir teknik direktör arayan birçok Avrupa kulübüyle anılsa da Deschamps şu an için herhangi bir teklifi kabul etmeye hazır görünmüyor. Özellikle Manchester United'ın sonuçlardaki gerileme ve taraftar hoşnutsuzluğuyla tanımlanan zorlu bir dönemden geçmesi, buna ek olarak transfer politikasına yöneltilen eleştiriler, Old Trafford'da sorumluluğu üstlenme fikrini şu an için onun açısından cazip kılmıyor.

Deschamps daha önce Premier Lig'de futbolcu olarak forma giymiş, Juventus'tan ayrılmasının ardından 1999-2000 sezonunda Chelsea forması terletmişti. Ayrıca ismi daha önce Real Madrid'in kendisini kadrosuna katma ilgisiyle de anılmış, ancak İspanyol kulübünün yönetimi José Mourinho'yu tercih etmeye yönelmişti; Fransız teknik adam bu adımı atmaya hazırdı.

Deschamps önümüzdeki dönemde antrenörlüğe dönme ihtimalini dışlamıyor, ancak hiçbir acelesi yok. Önündeki fırsatları sakin bir şekilde değerlendiren Fransız teknik adam, yeni rotası hakkında karar vermeden önce bir sonraki transfer dönemini beklemeyi tercih edebilir. Bu arada ismi birden fazla Avrupa kulübüyle anılmaya devam ettikçe geleceğiyle ilgili tahminler de artıyor.