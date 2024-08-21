Manchester United'dan sürpriz Ferdi Kadıoğlu kararı! Her şey netleşti

Manchester United ile Brighton'ın devrede olduğu Ferdi Kadıoğlu için Kırmızı Şeytanlar'da nihai karar çıktı.

Ferdi için Brighton ile Manchester United'ın devrede olduğu söyleniyordu

Kırmızı Şeytanlar bu transfer için kararını verdi

Yarışı Brighton'a bıraktı

NE OLDU? Fenerbahçe'de ve milli takımda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'nun bu yaz Fenerbahçe'den ayrılığı gündeme geldi. 24 yaşındaki oyuncu için Brighton'ın yanı sıra Manchester United'ın da devrede olduğu söyleniyordu. Ancak Kırmızı Şeytanlar bu hamleden vazgeçti.

BÜYÜK RESİM: The Athletic'in haberine göre, Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmekten vazgeçti. Sakatlığı bulunan Luke Shaw takıma kısa süre içinde dönecek. Erik ten Hag sol bek bölgesinde Mazraoui ve Diogo Dalot'yu da kullanabilir.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için son olarak bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euroluk teklif yapan Brighton'dan rakamı yükseltmesini bekliyor. Brighton ile her konuda anlaşma sağlayan Ferdi ise iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

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Bu sezon 5 maça çıkıp 298 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu 1 gollük skor katkısı verdi.