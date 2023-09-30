Premier Lig devi Manchester United, takıma yeni bir stoper dahil etmek için çalışmalarına başladı.

NE OLDU? Fabrizio Romano'ya göre Kırmızı Şeytanlar, Todibo için aktif olarak piyasayı araştırıyor ve 2024'te onu, takip etmek istedikleri potansiyel hedefler konusunda listenin başına koyacak.

Lisandro Martinez ve Sergio Reguilon'un günncel sakatlıkları, takımda alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bu nedenle United, başarılı stoperin transfer sürecini daha da hızlandırdı.

Ancak Harry Maguire hala takımda olduğundan durum karmaşık olmaya devam ediyor. İngiliz savunma oyuncusu bir sonraki transfer döneminde satılırsa yönetim kurulu yeni bir stoper almak için gerekli fonları onaylayabilir. Aksi takdirde, transfer işleminin bir sonraki yaza kadar beklemesi gerekebilir.

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BÜYÜK RESİM: Todibo, Nice'te sezona etkileyici bir başlangıç yaptı ve Benjamin Pavard'ın Inter'e katılmasının ardından kulübün birinci önceliği olmaya devam ediyor. Bayer Leverkusen'in defans oyuncusu Edmond Tapsoba da kısa listede yer alıyor. Ancak futbolcu, yakın zamanda Bay Arena'da 2028'e kadar sözleşmesini uzattı ve bu da Alman kulübünü anlaşmanın şartları konusunda elini güçlendirecek.

Öte yandan, Roger Schmidt'e güven veren Benficalı Antonio Silva'nın gelişimini de izliyorlar. 19 yaşındaki oyuncu, birçok Avrupa devinin dikkatini çeken savunmanın kalbinde, tecrübeli savunma oyuncusu Nicolas Otamendi ile birlikte etkileyici bir performans ortaya koyuyor.

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SIRADA NE VAR? Ten Hag'ın, Cumartesi günü Old Trafford'da oynayacakları Crystal Palace maçı öncesinde çözmesi gereken bir savunma problemi var. Orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı geçici olarak sol bek olarak kullandı ve Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Reguilon'un yokluğunda da bunu yapmaya devam edebilir. Victor Lindelof ise ikinci stoper olarak Rafael Varane ile oynayabilir.