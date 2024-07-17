Manchester United’dan Real Madrid’e transfer çalımı

Real Madrid savunmasını 18 yaşındaki Leny Yoro ile güçlendirmeyi hedefliyordu ancak Manchester United’ın ısrarı oyuncunun rotasını İngiltere’ye kırdı.

Kylian Mbappe’ye görkemli bir imza töreni düzenleyen Real Madrid, Fransa’dan genç bir yeteneği de kadrosuna katmak istiyordu ancak bu plan suya düştü.

İspanyol devi, Lille forması giyen 18 yaşındaki Leny Yoro’yu gündeminde tutuyordu. Son yıllarda yaptığı genç hamlelerle dikkatleri çeken Real Madrid bu kez istediğini alamadı.

The Athletic’te yer alan habere göre, Leny Yoro’yu isteyen bir başka kulüp Manchester United bu transferde son aşamaya geldi.

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İngiliz kulübü transfer için her konuda anlaşmaya varırken oyuncunun kısa süre içinde sağlık testinden geçmek üzere İngiltere’ye gitmesi bekleniyor.

BÜYÜK RESİM

Manchester United uzun süredir eski günlerinden çok uzakta. Ancak Kırmızı Şeytanlar yeni sezona Erik ten Hag yönetiminde iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Genç yetenekleriyle Premier Lig’de orta ve uzun vadede yeniden ses getirmeyi amaçlayan Manchester United’ın Yoro hamlesi oldukça normal. Ancak bu hamlenin Real Madrid’e atılan bir çalımla gelmesi de oldukça önemli.