Portekizli süperstarın Old Trafford'daki ikinci dönemi, tatsız sonlandı.

NE OLDU? Ronaldo, Old Trafford'daki sözleşmesinin 22 Kasım'da kulübü tarafından feshedildiğini öğrendi.

Süperstar, Portekiz ile 2022 Dünya Kupası görevindeyken bu haberi aldı ve bu gelişme üzerine çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı.

Ve Kırmızı Şeytanlar çarşamba günü Carabao Kupası dördüncü turunda Burnley ile karşılaştığında 37 yaşındaki eski oyuncularına bir saygı duruşunda bulunuldu.

NE SÖYLEDİLER: United, maç günü programlarında tüm zamanların en iyilerinden birisi olan eski oyuncuları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Cristiano Ronaldo geçen ay karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrıldı. Portekizli süper yıldız, iki dönem forma giydiği kulübümüzde 436 maçta 145 gol attı.

"Ve üç Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası, iki Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanmamıza yardımcı oldu.

"Ronaldo ayrıca, 2008'de Ballon d'Or ödülünü kazandı. Cristiano'nun muazzam katkısı için minnettarız. Kendisine ve ailesine gelecekte iyi dileklerimizi sunuyoruz."

BÜYÜK RESİM: Bu sözler, United Review'in altıncı ve yedinci sayfalarına yayılan "Bilmeye Değer" haberinde yayınlandı.

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SIRADA NE VAR? Ronaldo, 2022-23 sezonunda hem kulüp hem de ülkesi için yedek kulübesinde bolca zaman geçidi.

Suudi Arabistan'dan kazançlı bir teklif aldığı bildirilen Portekizli süperstar, henüz transfer konusundaki net kararını vermedi.