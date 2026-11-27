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Fabrizio Romano'nun cuma günü bildirdiğine göre Manchester United, Bruno Fernandes'in sözleşmesindeki opsiyonu kullandı. Böylece Portekizli orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2028'in ortasına kadar uzadı. İngiliz devi, 32 yaşındaki kaptanının bonservis bedeli ödenmeden ayrılmasını en azından önlemiş oldu. Ancak Fernandes'in Old Trafford'da daha uzun süre kalacağı hâlâ kesin değil.

Fernandes'in 2027 yazına kadar geçerli sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyordu. Manchester United'ın bu opsiyonu kullanmak için aralık sonuna kadar süresi vardı ve kulüp bunu yapmaya karar verdi.

Romano'ya göre kararın arkasında öncelikle mali gerekçeler var. İngiliz devi, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamazsa Fernandes'in gelecek yaz bonservis bedeli ödenmeden ayrılmasını önlemek istiyor.

Manchester United, Portekizli oyuncuya daha uzun süreli bir sözleşme için teklif yaptı. Ancak İtalyan transfer gazetecisine göre bu konudaki görüşmeler ekim ayından beri durmuş durumda.

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Romano, YouTube kanalında “Manchester United ona yeni bir sözleşme teklif etti. Yani söz konusu olan opsiyonun kullanılması değil, kulüple tamamen yeni bir sözleşme yapılması” dedi. “Bruno Fernandes'in yanıtı ‘Bekleyelim’ oldu. Henüz anlaşma yok.”

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Opsiyon kullanılmış olsa da Fernandes'in yazın ayrılması hâlâ mümkün. Romano'ya göre oyuncunun mevcut sözleşmesinde, gelecek yaz geçerli olacak yaklaşık 65 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Manchester United'ın Fernandes'i Old Trafford'da daha uzun süre kalmaya ikna edip edemeyeceği önümüzdeki aylarda belli olacak. Romano'ya göre kulüp yönetiminin orta saha oyuncusuna sunacağı planlar bunda önemli rol oynayacak.

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İtalyan transfer gazetecisi, “Manchester United bugün bu hamleyle kendisini güvenceye aldı. Ancak asıl mesele mevcut sözleşmesinin uzatılması değil, yeni sözleşme” diye vurguladı.

Fernandes'in olası ayrılığı, Manchester United'ın transfer planlarını da önemli ölçüde etkileyebilir. İngiliz devi, Como'nun yıldızı Nico Paz ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Arjantinli orta saha oyuncusunu, Man United Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ile aynı menajerlik şirketi temsil ediyor.

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Romano, “Bruno ayrılırsa bu, Nico Paz gibi yeni oyunculara veya başka yaratıcı oyunculara kapıyı açabilir. Çünkü Manchester United'ın o mevkide birine ihtiyacı olacak” dedi. Şimdilik kış transfer dönemine ilişkin Fernandes cephesinde bir hareketlilik yok.