Manchester United'dan Arda Güler'e servet

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın Arda Güler teklifi gündem oldu.

2024-25 sezonunda İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa oynamak isteyen Manchester United, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı Şeytanlar şu ana kadar Leny Yoro ve Joshua Zirkzee'yi kadrosuna kattı ancak taraftarlar daha fazlasını istiyor.

Zira Manchester United'ın kadrosu, Manchester City ve diğer rakiplerine göre daha kalitesiz bulunuyor.

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Arda Güler teklifi

İspanyol basınında Real Madrid'i yakından takip eden Defensa Central'de yer alan habere göre Manchester United, Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'i kadrosunda görmek istiyor.

İngiliz devinin, Fenerbahçe'nin eski orta saha oyuncusunu 2025'te renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

100 milyon euro!

Söz konusu haberde; İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın Arda Güler için 100 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkardığı belirtildi.

EURO 2024'te Türkiye A Milli Takım formasını giyen Arda Güler'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.