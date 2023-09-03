Manchester United'dan Altay Bayındır'a büyük jest

Fenerbahçe'den Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır yeni takımında David de Gea'dan miras kalan numarayı giyecek.

Altay Bayındır, Manchester United'a transfer oldu

1 Numaralı formayı giyecek

Geçtiğimiz sezonlarda bu numarayı David de Gea taşıyordu

NE OLDU? Manchester United, Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Altay Bayındır'ın 1 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Kırmızı Şeytanların bir diğer yeni kalecisi Andre Onana ise 24 numaralı formayı taşıyacak.

BÜYÜK RESİM: Manchester United'da Altay Bayındır'dan önce 1 numaralı formayı David de Gea taşıyordu. Kırmızı Şeytanlar'da geçirdiği 12 sezonun ardından kulübe veda eden David de Gea şimdi serbest oyuncu statüsünde.

DAHA FAZLASI: Altay Bayındır, Premier Lig'e transfer olan ilk Türk kaleci olmuştu. Fenerbahçe, 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a gönderdiği Altay'ın sözleşmesine bir de sonraki satıştan %20 pay ekledi.