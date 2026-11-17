Joshua Zirkzee kararını verdi: Pochettino yönetiminde ya da transfer yoluyla forma şansı bulmak istiyor. Artık yedek olarak kulübede kalmak istemiyor.

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Her şey hazır, yeniden başlıyoruz. Joshua Zirkzee konusu yeniden gündemi ısıtmaya başladı ve yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde şimdiden hareketlendi. Ancak geçmişe kıyasla çok önemli bir fark var: Hollandalı forvet, Premier League'de şimdiye kadar parlayamamış olmanın yarattığı gurur meselesinin önüne kendisini, özellikle de yeniden forma şansı bulma ve kayda değer süreler oynama ihtiyacını koydu.

Manchester'ın United cephesinde her şey bir kez daha değişiyor. Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlüğe gelişi Hollandalı oyuncuya yeni bir fırsat sunabilir. Ancak Zirkzee, ocak ayında ayrılma seçeneğini de sonunda önceliklerinin arasına almaya başladı.

POCHETTINO İLE YENİDEN ÇIKIŞ? - Zirkzee bugüne kadar Premier League'de 6 maçta yalnızca 89 dakika süre aldı ve 1 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta oynadığı 73 dakikada 1 golle biraz daha iyi bir tablo ortaya koydu. Brighton karşısında kaybedilen Carabao Cup maçında bile Carrick, Zrikzee'yi oyuna ancak kulübeden dahil etmişti. Şimdi Old Trafford'a, Manchester United'ın eski orta saha oyuncusunun kurduğu düzenden biraz farklı bir oyun anlayışıyla Pochettino gelecek; ancak kadroda Sesko, Cunha, hatta Rashford ve Mbeumo'nun bulunması Zirkzee'yi yine de geri planda bırakabilir.

İTALYA'YA EVET - Bu noktada transfer piyasası devreye giriyor. Zirkzee, uzun bir aradan sonra ilk kez, Bologna döneminde çıkış yaptığı İtalya ligine dönmeye öncelik verebilir. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre eski Bayern Münih oyuncusu, çok sayıda hayranının bulunduğu ve geçen yaz da dönmeye yaklaştığı İtalya'ya geri dönmeyi ciddi biçimde düşünüyor.

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JUVENTUS VE NAPOLI DEVREDE - Yazın Paratici, Fiorentina adına bir girişimde bulunmuştu ancak maliyetler ve oyuncunun isteği her şeyi durdurmuştu. Ocak ayında durum farklı olabilir: Kiralık transfere sıcak bakılması, başka birçok kulübü de oyuncu için ön sıralara taşıyabilir. Manna'nın Napoli'si, Hojlund'un yanına bir forvet arıyor ve Monza'dan Varela ile temas kurmuştu. Ancak bu transferin maliyeti, Hollandalı oyuncunun transferine kıyasla daha az avantajlı olabilir. Juventus da Portekizli oyuncuyla temas kurdu ve Roma döneminden beri Ricky Massara gibi bir hayranı var. Zirkzee gerçek bir santrfor değil ve Spalletti için ideal profil de olmayacaktır; ancak temaslar var.