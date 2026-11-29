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Manchester United'ın başında çıktığı ilk iki Premier Lig maçı, Mauricio Pochettino için şok oldu: İki maçta sıfır gol attılar, sekiz gol yediler. Geçen hafta Anfield'da Liverpool karşısında alınan ağır 4-0'lık yenilginin ardından dün Old Trafford'da Brentford karşısında 0-4 kaybettiler. Brentford, Kırmızı Şeytanlar'ın stadında 89 yıl sonra ilk kez kazandı. Ligdeki bu iki ağır yenilgi arasında Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'la 2-2 berabere kaldılar.

Manchester United taraftarları öfkeli ve dün yüksek sesle ıslıkladı. Küme düşme korkusu ise giderek somutlaşıyor.

Dünkü maçın ardından Pochettino durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Zor bir dönemden geçiyoruz. Belki bana beklediğimden daha zor olup olmadığını soracaksınız. Cevabım evet. Böyle bir sonucu asla beklemezdik. İçinde bulunduğumuz gerçeği kabul etmeliyiz. Evet, biz Manchester United'ız ama yalnızca armamız ve tarihimiz sayesinde kazanamayız. Her açıdan rakibimizin seviyesine çıkmalı ve galibiyet almak için onlardan daha iyi oynamalıyız. Bu son derece acı verici bir sonuç."

ABD millî takımındaki teknik direktörlük görevinden ayrılıp Manchester United'a gelen Arjantinli teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu acıdan ders çıkarıp oyuncuları yeniden ayağa kaldırmaya çalışmalıyız. İki kez 4-0 kaybetmek kesinlikle iyi bir işaret değil. Olumlu kalmak zor. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Aynı zamanda oyuncularım için de büyük üzüntü duyuyorum. Taraftarları anlıyoruz ama bu durumu önemsemeliyiz. Birlik ve beraberlik içinde kalmalıyız. Şu anda en önemli şey, tüm enerjimizi durumu iyileştirmeye odaklamak. Bunun ağırlığını ve sorumluluğunu hissediyoruz."