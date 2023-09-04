Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay'a müjdeli bir haber geldi.

NE OLDU? Manchester United'ın kalecisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Milli takımdan emeklilik kararından vazgeçtiğini ve 12 Eylül'de Burundi'ye karşı oynanacak Afrika Uluslar Kupası ön eleme maçı öncesinde Kamerun milli takımına katılacağını duyurdu.

BÜYÜK RESİM: Onana, geçen yıl Dünya Kupası sırasında milli takım başantrenörü Rigobert Song ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında Milli takımı bırakmıştı.

Kamerunlu kaleci, The Indomitable Lions'ın İsviçre'ye karşı turnuva açılışında oynadıktan sonra Sırbistan karşısında ilk 11'den çıkarıldı ve ardından 26 yaşındaki kaleci kamptan ayrıldı ve daha sonra Milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

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NE DEDİ?: Oyuncu, yaptığı açıklamada, "Hayatta olduğu gibi futbol dünyasında da önemli seçimler yapılmasını gerektiren belirleyici anlar ortaya çıkıyor. Son aylarda, bu durumun damgasını vurduğu denemelerle karşı karşıya kaldım. Adaletsizlik ve manipülasyon... Ancak, memleketim Kamerun'a olan sarsılmaz sevgim ve bağlılığım hâlâ sürüyor.

"Ülkemi temsil etme arzum gençliğimden bu yana hiç azalmadı ve bu özlem, kimliğimin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Hiçbir şey ve hiç kimse bu inancımı sarsamaz. Milletimin çağrısına sarsılmaz bir kesinlikle cevap veriyorum, geri dönüşün sadece bir şey olmadığının bilincindeyim. Hayalimi onurlandırmak ve aynı zamanda parlamaya kararlı bir milli takımı hak eden Kamerunluların beklentilerine ve desteğine yanıt vermek istiyorum.

"Manipülasyon, yalanlar ve gücün kötüye kullanılması karşısında ideallerime sadık kalmayı ve bir ülkeyi gururla temsil etmeyi seçiyorum. Bu bizim içten bağlılığımızı hak ediyor. Şimdi birlik olmanın, ortak iyiliğimiz için uyum içinde çalışmanın zamanıdır Kamerun!

"Herkes için daha iyi bir Kamerun inşa etmek için canla başla çalışan hükümeti selamlamak istiyorum. Düşüncelerim, desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunduğum ve tekrar görmeyi sabırsızlıkla beklediğim Kamerun halkıyla birlikte...

"Her şeyin şaşmaz yargıcı olan zaman, eninde sonunda bizi aydınlatacak ve eylemlerimizin doğruluğunu ortaya çıkaracaktır. Kamerun'a olan bağlılığım sarsılmazdır ve onun gelişmesinde üzerime düşeni yapmaya kararlıyım."

ALTAY'A MÜJDE! Onana'nın bu açıklaması, Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a da müjde gibi gelecek.

Altay, Onana'nın Kamerun Milli Takımı'na dönüşüyle Afrika Kupası'na da gideceği göz önüne alındığında, onun yokluğunda Kırmızı Şeytanlar'ın as kalecisi olacak.

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ANDRE ONANA İÇİN SIRADA NE VAR? Kamerun, Burundi'ye karşı oynayacağı maçı kazanıp turnuvaya katılmaya hak kazanırsa, Afrika Uluslar Kupası'nın başlayacağı Ocak ayında Onana, Manchester United'ın dört Premier Lig maçını kaçıracak.