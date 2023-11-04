Manchester United'da Marcus Rashford krizi! Erik ten Hag: "Kabul edilemez!"

- Ten Hag, Rashford'ın hareketini "kabul edilemez" buluyor
- Rashford, City yenilgisinden sonra partiledi
- Ten Hag'dan açıklama geldi
NE OLDU? Erik ten Hag, Manchester City karşısında aldıkları 3-0'lık mağlubiyetin ardından Pazartesi günü oyuncularının iznini iptal etmişti. Ancak Rashford yine de sabahın erken saatlerine kadar bir doğum günü partisindeydi. Erik ten Hag, Rashford'ı uyardığını açıkladı.
NE SÖYLENDİ? Erik ten Hag, Fulham maçı öncesi şunları söyledi: "Evet, Rahsford'ın ne yaptığının farkındayım. Onunla bu konu hakkında konuştum. Bu kabul edilemez. Bunu ona da söyledim, özür diledi ve hepsi bu kadar. Bu bizim iç meselemiz."
BÜYÜK RESİM: Manchester United son 61 yılın en kötü başlangıcını yaşarken Ten Hag üzerindeki baskı artıyor.
İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:Getty Images
Gelecek maç
RASHFORD VE TEN HAG İÇİN SIRADA NE VAR? Manchester United, 4 Kasım'da çıkacağı Fulham maçının ardından 8 Kasım'da Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesine hazırlanacak.