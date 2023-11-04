Manchester United'da Marcus Rashford krizi! Erik ten Hag: "Kabul edilemez!"

Erik ten Hag, Manchester City yenilgisinin ardından partileyen Marcus Rashford'ı uyardığını açıkladı.

Ten Hag, Rashford'ın hareketini "kabul edilemez" buluyor

Rashford, City yenilgisinden sonra partiledi

Ten Hag'dan açıklama geldi

NE OLDU? Erik ten Hag, Manchester City karşısında aldıkları 3-0'lık mağlubiyetin ardından Pazartesi günü oyuncularının iznini iptal etmişti. Ancak Rashford yine de sabahın erken saatlerine kadar bir doğum günü partisindeydi. Erik ten Hag, Rashford'ı uyardığını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Erik ten Hag, Fulham maçı öncesi şunları söyledi: "Evet, Rahsford'ın ne yaptığının farkındayım. Onunla bu konu hakkında konuştum. Bu kabul edilemez. Bunu ona da söyledim, özür diledi ve hepsi bu kadar. Bu bizim iç meselemiz."

BÜYÜK RESİM: Manchester United son 61 yılın en kötü başlangıcını yaşarken Ten Hag üzerindeki baskı artıyor.

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RASHFORD VE TEN HAG İÇİN SIRADA NE VAR? Manchester United, 4 Kasım'da çıkacağı Fulham maçının ardından 8 Kasım'da Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesine hazırlanacak.