Sezona felaket gibi bir başlangıç yaparak düşme hattına gerileyen Manchester United'da Michael Carrick görevden alınmanın eşiğinde. Yerine kimin geçeceğine dair yoğun spekülasyonlar sürerken Rio Ferdinand, dağılan kadroyu yeniden yapılandırmak için ideal adayın Mauricio Pochettino olduğunu söyledi.

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Carrick'in ayrılığı yaklaşıyor

Carrick'in görevden alınması bekleniyor. 2026/27 sezonuna felaket gibi başlayan United, kasım ayındaki milli maç arasına Premier League'de 18. sırada giriyor. Son sıranın yalnızca bir puan üzerinde bulunan takımda Old Trafford yönetimi şu anda teknik direktörlük durumunu değerlendiriyor.

Kulüp ligdeki sezonunu kurtarmak için çabalarken teknik direktör değişikliği kaçınılmaz görünüyor. Eddie Howe, Julian Nagelsmann ve Antonio Conte'nin de aralarında bulunduğu birçok tanınmış isim bu görevle ilişkilendirildi. Ancak Pochettino son dönemde görevi devralmak için güçlü bir aday olarak öne çıktı.

Ferdinand ideal teknik direktör adayını belirledi

United'ın eski savunma oyuncusu Ferdinand, görevi devralmak için en doğru ismin Pochettino olduğuna inanıyor. 54 yaşındaki teknik direktör, Dünya Kupası'nın ardından ABD millî takımının başında kalmak üzere sözleşmesini uzattı ancak anlaşmasında bir serbest kalma maddesi bulunduğu bildiriliyor.

YouTube kanalında konuşan Ferdinand, Arjantinli teknik direktöre tam destek verdi. Ferdinand, özgüveni düşük ve zor bir dönemden geçen kadro için Pochettino'nun oyuncularla ilişkilerini yönetme becerisinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

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Ferdinand, “Pochettino'ya baktığımda, en büyük meziyetlerinden birinin yönetimindeki insani yaklaşım ve oyuncularına özgüven aşılama becerisi olduğunu görüyorum” dedi. “Manchester United için şu anda bu çok önemli çünkü özgüveni sarsılmış çok fazla oyuncumuz var.”

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Dağılmış bir kadroyu yeniden kurmak sabır gerektiriyor

Pochettino, Southampton, Tottenham ve Chelsea'deki dönemlerinden dolayı kapsamlı bir Premier League deneyimine sahip. Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finaline taşımış olsa da eleştirmenler sık sık İngiltere'de kupa kazanamamış olmasına dikkat çekiyor. Ferdinand ise kulübün hemen kupa kazanmak yerine gerçekçi hedeflere odaklanması gerektiğini söyleyerek bu endişeleri reddetti.

“Bu isimlere baktığımda, oyuncu grubunu toparlayıp yeniden kurmak için aradığımız özelliklerin daha fazlasına sahip olan kişinin Pochettino olduğunu düşünüyorum. Listede öne çıkan isim o” diye ekledi.

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“Standartlar büyük ölçüde düştü, bu yüzden bulunduğumuz nokta konusunda gerçekçi olalım. Yeniden o seviyeye çıkmak bir süreç gerektiriyor. Önce istikrarı sağlamalı ve tekrar Şampiyonlar Ligi'ne dönmeliyiz.”

United'ı Anfield'da zorlu bir deplasman bekliyor

Pochettino son olarak ABD'yi Dünya Kupası'nda eleme turlarına taşıdı. Takımı grubunu lider bitirdi ancak son 16 turunda Belçika'ya 4-1 yenildi.

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United'ın Pochettino'nun serbest kalma maddesini kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil. Kulüp, yeni teknik direktörün mevcut milli maç arası bitmeden takıma katılmasını istiyorsa hızlı davranmalı. Premier League maçları bu ayın ilerleyen günlerinde yeniden başladığında Manchester United'ı büyük bir sınav bekliyor. 22 Kasım'da ezeli rakibi Liverpool ile karşılaşmak için Anfield'a gidecek.