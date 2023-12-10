Manchester United'ın son dönemde başı dertten kurtulmuyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da kaos bir türlü dinmiyor. Son dönemde saha olayları dışında manşetlere taşınan kulüpte kaos devam ediyor.

Kırmızı Şeytanlar son olarak yine saha dışı bir magazinsel konuyla gündeme geldi. United'da bazı oyuncuların soyunma odasından medyaya bilgi sızdırdığı iddia edildi.

Ne söylendi?

AC Milan ve Hollanda Millî Takımı'nın efsanevi oyuncusu Gullit, vatandaşı Erik ten Hag'ın başının dertte olabileceğini söyledi.

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GamblingZone'a konuşan Gullit, takımda 'köstebek' olduğunu vurgulayarak, şu yorumu yaptı:

"Soyunma odasındaki sızıntılar Erik ten Hag'ın en büyük endişesi olacak.

"Ben Milan'dayken içeride yaşanan hiçbir şey ortaya çıkmadı. Bu yüzden her zaman bu kadar sağlamdık. Sızıntılar takım için iyi değil. Oyuncular bunun gibi şeylerin kendilerine yardımcı olabileceğini düşünebilirler, ancak insanlar her zaman bundan kimin sorumlu olduğunu çözerler.

"Bu gerçekleştikten sonra başınız büyük belaya girer. Bu aynı zamanda başka bir takıma transfer olma şansınızı da azaltır. Çünkü sizin nasıl bir adam olduğunuzu bileceklerdir."

Bournemouth maçında şok yaşadılar

Son dönemde iyi bir performans sergileyen Manchester United, cumartesi günü adeta şok yaşadı.

Premier Lig devi, 16. hafta mücadelesinde evinde Bournemouth'a 3-0 gibi flaş bir skorla kaybetti.