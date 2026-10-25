Manchester United'da hesaplaşma gecesi: İki efsane Carrick'in derhal gönderilmesini istiyor

Yenilgi artık sadece kaybedilen üç puan olmaktan çıktı; Manchester United'ın ve teknik direktörü Michael Carrick'in geleceğini tehdit eden yeni bir alarm ziline dönüştü. Takım, kendi sahası Old Trafford'da Bournemouth'a 3-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Bu felaket sonucun ardından teknik direktörün görevden alınmasını isteyen sesler yükseldi; İngiliz futbolunun iki efsanesi Gary Neville ve Jamie Carragher da sert eleştirilerde bulundu. İki isim de Carrick'in görevine devam etmesinin artık ciddi bir soru işareti haline geldiğini düşünüyor.

Yenilginin yansımaları yalnızca sonuçla sınırlı kalmadı. Bu mağlubiyet, sezona yaşanan felaket bir başlangıcın gölgesinde takımı Premier Lig puan tablosunda son derece zor bir duruma soktu. Bu durum, teknik heyetin geleceği konusunda kesin bir karar alması beklenen spor yönetimi üzerindeki baskıyı artırırken, takımın gerileyişinin sürmesine dair endişeler de giderek büyüyor.

Maçı "Sky Sports" ağında analiz eden Gary Neville, Michael Carrick'in görevine devam etme şansının artık son derece zayıfladığını belirterek şöyle konuştu: "Michael Carrick'in Manchester United teknik direktörlüğü görevini sürdürmesi inanılmaz derecede zorlaşacak. Bu, kulübün karşı karşıya olduğu sorun. Bunu söylemek acı verici."

Carrick, maç sonrası açıklamalarında meydan okuyan bir ton sergilemiş olsa da, bitiş düdüğünün ardından Manchester United taraftarlarını uzun uzun alkışlaması geleceği konusunda geniş çaplı spekülasyonlara yol açtı. Bu jest, görevinden önümüzdeki saatlerde ayrılabileceğine dair söylentilerin artması nedeniyle bir veda anlamı taşıyabileceği şeklinde yorumlandı.

Kendi adına Jamie Carragher ise tavrında çok daha kesindi. Manchester United yönetiminden Carrick'in görevine derhal son vermesini isteyen Carragher, bu kararın hem kulübün hem de teknik direktörün kendi çıkarına olabileceğini savundu. Liverpool'un eski yıldızı şöyle konuştu: "Michael Carrick bu gece görevinden alınmalı; sadece Manchester United'ın çıkarı için değil, aynı zamanda Michael Carrick'in kendi çıkarı için de. Manchester United bu kararı bu gece almalı."

Bu çağrılar, Carrick'in giderek artan baskılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Takım son sekiz maçında hiçbir galibiyet alamadı; oysa Carrick, geçen sezonun ortasında Ruben Amorim'in yerine göreve geldikten sonra Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başarmıştı.

Geçen sezonun bu olumlu sonu Carrick'e bir miktar güven kazandırmıştı; ancak bu sezonun aksayan başlangıcı kuşkuları yeniden gündeme getirdi ve özellikle sonuçların gerilemesi ile teknik performansa ve spor yönetimine yöneltilen eleştirilerin artmasının gölgesinde, Carrick'in önümüzdeki süreçte takımı yönetme kapasitesine dair sorulara kapı araladı.

Neville, kulüp yönetiminin teknik direktörlük dosyasını ele alış biçimini yeniden eleştirerek, Manchester United çapında bir takımı yönetmenin getirdiği baskılarla başa çıkabilecek, daha fazla tecrübeye sahip bir teknik direktörle anlaşılmasını tercih edeceğinin altını çizdi.

Şöyle konuştu: "Geçen sezon gördüm ki kulübün görevi Michael Carrick'e vermek yerine, mevcut en iyi teknik direktörle anlaşması gerekiyordu. Böyle bir senaryonun ve bu kadar hızlı yaşanmasını bekliyordum, ama işler son derece kötü ve çok hızlı bir şekilde bozuldu; kulüp bir kaos haline geldi."

Neville'in açıklamaları, kulübün izlediği yoldan duyulan hayal kırıklığının boyutunu yansıttı. Özellikle sonuçların gerilemesi artık geçici bir krizden ibaret değil; yönetimin doğru zamanda doğru kararları alma ve takıma yeniden istikrar kazandırabilecek kişiyi seçme kapasitesiyle ilgili daha geniş bir soruna dönüştü.

Old Trafford tribünleri dikkat çekici bir manzaraya sahne oldu. Bournemouth'un, karşılaşmayı kesin biçimde noktalayan üçüncü golü atmasının ardından taraftarlar Carrick'in adını haykırdı. Ancak bu taraftar desteği, teknik direktörün taraftarlar nezdindeki popülerliğinin görevinde kalmasını garanti etmeye yetmediğini düşünen Neville'in endişelerini gidermedi; çünkü kulübü yöneten diğer taraflara olan güven gerilemiş durumda.

Neville, taraftarların Carrick adına attığı tezahüratların geleceğinin daha güvenli hale geldiği anlamına gelmediğini şöyle açıkladı: "Manchester United taraftarları Carrick'in adını haykırıyor, çünkü yarın sorulacak soru şu: Teknik direktörlük görevini o mu üstlenecek?"

Ardından kulüp sahiplerine, spor yönetimine ve futbolculara sert eleştiriler yönelten Neville, mevcut durumun sorumluluğunun büyük bir bölümünü onların taşıdığını savundu ve şunları ekledi: "Carrick popüler, ama kulüp sahipleri, spor yönetimi ve futbolcular değil; kulübü ağır biçimde hayal kırıklığına uğrattılar."

Neville, yönetimin taraftarların bir kesimi tarafından kabul görmeyebilecek, ancak mevcut koşullarda gerekli olabilecek bir karar alacağını öngörerek şöyle konuştu: "Yarın büyük olasılıkla Manchester United taraftarlarını rahatsız edecek bir karar alacaklar, ama belki de bu gerekli bir karar olacak. Kulüp tam bir kaos içinde."

Bu krizin ortasında, Carrick'i çevreleyen tartışmaları iyice kızıştıran bir başka mesele öne çıktı: Takım kaptanı Bruno Fernandes, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 kaybedilen ağır mağlubiyetin ardından teknik direktörün taktiklerini eleştirmesinin akabinde Bournemouth maçında ilk 11'in dışında bırakıldı.

Dikkat çekici olan, Fernandes'in Manchester United'ın Bournemouth'a yenilgisiyle sona eren maç boyunca yedek kulübesinde kalmasıydı. Bu karar, özellikle kulübün dengesini yeniden kurması ve artan baskılara karşı saflarını birleştirmesi gereken bir dönemde, takım kaptanı ile teknik heyet arasındaki ilişkinin niteliğine dair soru işaretleri doğurdu.

Carrick, kadro tercihine ilişkin kararı sorulduğunda, oyuncu seçiminin herhangi bir teknik direktörün karşı karşıya kaldığı en zor görevlerden biri olmayı sürdürdüğünü belirtti ve kararlarının takımın çıkarına uygun gördüğü şeye dayandığını vurguladı.

Manchester United'ın teknik direktörü "Sky Sports" ağına şunları söyledi: "Kadro seçimi her zaman zor bir karardır. Hedeflediğimiz performansı ortaya koyma çabasıyla, takım için doğru gördüğümüz kararı almamız gerekiyor."

Carrick ayrıca Fernandes'in kadro dışı bırakılmasının teknik nedenlere dayandığını teyit ederek, bu kararın "tamamen futbolsal gerekçelere" dayandığını söyledi; böylece kaptanın ilk 11'deki yokluğunu geçmişteki oyun tarzı eleştirileriyle ilişkilendiren spekülasyonlara son vermeye çalıştı.

Sonuçların gerilemesi sürerken, Manchester United içindeki tüm teknik ve idari kararlar mercek altına girdi; Carrick üzerindeki bu zor dönemi aşabileceğini kanıtlama baskısı da giderek artıyor. Görevden alma çağrıları ile kulüp içindeki kaosun derinleşeceğine dair uyarılar arasında, önümüzdeki saatler ister teknik direktörün görevine devam edip yeni bir fırsat tanınması, ister çöküşü durdurmak ve taraftarların güvenini geri kazanmak amacıyla bir değişikliğe gidilmesi yoluyla olsun, gelecek dönemin hatlarını belirlemede belirleyici görünüyor.



