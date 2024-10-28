İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da Erik ten Hag dönemi resmen sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile berabere kalınan maçtan sonra İngiltere Premier Lig'de de West Ham United'a deplasmanda 2-1 yenilen Manchester United'da acil durum toplantısı yapıldı.

İngiliz devinde geldiği günden bu yana eleştirilerin hedef noktasında olan Erik ten Hag'ın görevine son verildi.

Rud van Nistelrooy görevi devraldı

İngiliz ekibi, yeni bir teknik direktör gelene kadar takımın başında yardımcı antrenör olarak görev yapan aynı zamanda da kulübün efsaneleri arasında yer almış bir isim olan Ruud van Nistelrooy'un olacağını açıkladı.

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Manchester United ne söyledi?

İngiliz devinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erik ten Hag, Manchester United Teknik Direktörlüğü görevinden ayrıldı. Nisan 2022'de göreve gelen Erik, 2023'te Carabao Kupası'nı ve 2024'te FA Kupası'nı kazanarak kulübü iki yerel kupaya taşıdı.

Erik'e bizimle geçirdiği süre boyunca yaptığı her şey için minnettarız ve kendisine gelecek için iyi dileklerimizi sunuyoruz. Ruud van Nistelrooy, kalıcı bir teknik direktör göreve gelene dek mevcut teknik ekip tarafından desteklenen geçici baş antrenör olarak takımın başına geçecek."