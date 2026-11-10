Manchester United'ın, çok sayıda oyuncusunun geleceğine dair devam eden belirsizlikler ışığında ve takımın kötü başlangıcının ardından teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskının artmasıyla eş zamanlı olarak, kadrosunda kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine hazırlandığı görülüyor.

Pazar günü Aston Villa karşısında alınan nefes kesen 4-4'lük beraberliğin ardından eleştiriler iyice sertleşti; United, ilk beş dakika içinde iki gol geriye düştükten sonra taraftarları oyunculara sert tezahüratlarda bulundu. Bu manzara, takımın performansına ve transfer politikasına duyulan öfkenin boyutunu yansıttı.

Geçtiğimiz yıllarda teknik direktörler takımın başında birbirinin ardına görev yapsa da, United'ın en belirgin sorunlarından biri varlığını korudu: kulübü yeniden rekabete taşıyabilecek bir kadro kurmak.

İngiliz "The Sun" gazetesinin yayımladığı bir habere göre, Old Trafford'dan ayrılma riskiyle karşı karşıya olan tam 10 oyuncu bulunuyor.

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Tehlike bölgesinde 10 isim

Luke Shaw

Luke Shaw, 2014 yılında Manchester United'a katılmasıyla takımın en eski unsurlarından biri haline gelmesinin ardından ayrılmaya aday isimlerin başında geliyor. Zira yeni bir savunma hattı kurma ve uzun süredir takımda bulunan bazı unsurlardan kurtulma ihtiyacı bulunuyor.

Diogo Dalot

Dalot da aynı kaderle karşı karşıya; 2018'deki gelişinden bu yana kulüpte uzun yıllar geçirdikten sonra, beklenen yeniden yapılanma projesi kapsamında devam edip etmeyeceğine dair şüpheler artıyor.

Harry Maguire

2019 yılında United'a katılan İngiliz savunmacı da, kulübün savunma hattını yeniden şekillendirme isteği ışığında ayrılabilecek isimler arasında yer alıyor.

Lisandro Martinez

Martinez'in kulübe karşı yaptığı son açıklamalar, geleceğine dair belirsizliği artırdı. Habere göre Manchester United'ın geçmişi, taraflar arasındaki ilişki bu şekilde gerilediğinde bazı durumlarda oyuncunun ayrılmasının yalnızca bir zaman meselesi haline geldiğini gösteriyor.

Matthijs de Ligt

Büyük ismine rağmen Hollandalı savunmacı, gelişinden bu yana herkesi ikna etmeyi başaramadı; ayrıca süregelen performansını etkileyen fiziksel sorunlar yaşadı. Bu durum, onu gözden geçirilebilecek isimlerden biri haline getiriyor.

Mason Mount

Mount da sakatlıklardan muzdarip, ancak habere göre kulübe transfer olduğundan bu yana elde ettiği fırsatlara rağmen devam etmeyi hak ettiğini kanıtlamaya yetecek kadarını ortaya koyamadı.

Joshua Zirkzee

Hollandalı forvet, Premier Lig'de rekabet için gereken seviyeye ulaşmayı başaramadı ve kulübün kadrosunda büyük değişikliklere gitmeye karar vermesi halinde ayrılmaya aday en belirgin isimler arasında yer alıyor.

Manuel Ugarte

Ugarte da daha iyi bir durumda görünmüyor; habere göre orta saha oyuncusu, Premier Lig'de düzenli olarak oynayabilmek için gereken seviyenin uzağında ve bu durum ayrılığının önünü açıyor.

Bruno Fernandes

Takım kaptanının United için taşıdığı önem göz önüne alındığında listedeki en karmaşık durum bu. Ancak sözleşme durumu, özellikle önümüzdeki yaz sözleşmesinin sona ermesinin yaklaşmasıyla birlikte, iki tarafı da farklı bir yönü düşünmeye itebilir.

Marcus Rashford

Rashford, Old Trafford'da kalmayı artık istemediği izlenimi ışığında, tamamen ayrılmaya aday en belirgin isimlerden biri olarak görünüyor. Bu da ayrılığı iki taraf için de mantıklı bir seçenek haline getiriyor.

Peki ya Mazraoui?

Buna karşılık, Noussair Mazraoui'nin adı satılmaya aday oyuncular listesinde yer almıyor; aksine habere göre Manchester United'da kalmayı hak eden unsurlar arasında gösteriliyor.

Bunun nedeni, çok yönlülüğü ve hem sağ hem sol bek mevkisinde oynayabilme yeteneği; bu özellik, daha esnek çözümlere ihtiyaç duyan bir kadroda ona ek bir değer kazandırıyor.

Devam etmeye aday oyuncular tarafında ayrıca, zorlu bir dönemden geçmesine rağmen kaleci Senne Lammens ile savunma hattının geleceğini şekillendirebilecek unsurlar olarak görülen genç oyuncular Ayden Heaven ve Leny Yoro yer alıyor.

Ayrıca Kobbie Mainoo, United'ın geleceğini üzerine kurması gereken temel taşlar arasında öne çıkıyor; onun yanında yeni gelen ve kendilerini kanıtlamak için zamana ihtiyaç duyan Youri Tielemans, Carlos Baleba ve Andre Santos da bulunuyor.

Benzer şekilde Patrick Dorgu, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Chido Obi ve Benjamin Sesko'nun da yeniden yapılanma projesi kapsamında devam etmesi bekleniyor.

Son söz ise Manchester United yönetim kuruluna ve Carrick'in ayrılmasına karar verilmesi halinde görevi devralacak teknik direktöre kalıyor. Ancak mevcut göstergeler, değişimin yalnızca teknik direktör koltuğuyla sınırlı kalmayacağını, aksine takım kadrosunun geniş bölümlerine uzanabileceğini düşündürüyor.