İngiliz oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'ın rakiplerinin epey gerisinde olduğu görüşünde...

NE OLDU? United, 2022-23 sezonunda geçtiğimiz yıllara göre daha istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve Erik ten Hag, yeniden şampiyonluk mücadelesi verebileceklerini herkese gösteriyor.

Ancak Ronaldo, Old Trafford'dan ayrılmasına yol açan tartışmalı röportajda, United'daki iki dönemi hakkında bahsederken "Hiçbir şeyin değişmediğini" açıklamıştı.

Ve Lingard, küresel bir süper gücün bu açıklamlarına ışık tuttu.

NE SÖYLEDİLER: 2022'de United'dan serbest oyuncu olarak ayrılan Lingard, Diary of CEO podcast'ine şunları söyledi:

"Ne olduğunu biliyoruz, bence United her konuda çok geride. İngiltere Milli Takımı'yla Tottenham'da antrenman yaptığımızda veya [Manchester] City'nin tesislerini gördüğümüzde sanki bizden kilometrelerce öndeymişler gibi hissettik.

"Sosyal tesisleri bile bizimkinden çok çok daha iyiydi.

"Sadece meydana gelen yeni şeylerle, güncel kalmalarını istiyorum. Gelişmeleri yakından takip edip ilgili olduklarını göstermeleri lazım."

BÜYÜK RESİM: Şu anda Nottingham'da oynayan Lingard, Ronaldo'nun yorumları sorulduğunda şunları ekledi:

"Evet, Ronaldo yıllar önce ayrıldı ve her şeyin aynı olduğunu söyledi. Ronaldo çok haklıydı!

"En iyi şeyleri istiyorsunuz, özellikle de United dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğu için bunu düşünmek çok normal.

"En iyi olmak için en iyisini istiyorsun. Tabii ki en iyi yemeği istiyorsunuz, yüzme havuzunu, jakuziyi ve saunayı talep etmeniz gayet normal.

"Tamam, bunlar var ama daha modern olmasını istiyorsunuz. Modernize etmeliler, çünkü City'nin tesislerini görüyorsunuz.

"Güncel olun, kendinizi biraz geliştirin artık!' diye düşünüyorsunuz, çünkü Manchester United şu anda çok geride."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Old Trafford'a yeni yatırımlar yapılabilir ve bu durum, kulübün yeni şartlara ayak uyduracağı anlamına da geliyor.

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