Manchester United'ın Brentford karşısında aldığı sarsıcı yenilginin yankıları Old Trafford'la sınırlı kalmadı. Öfke Carrington antrenman tesisine kadar uzandı ve bugün, pazar günü, bir taraftar protestosu girişimini önlemek için polis müdahale etmek zorunda kaldı. Olay, takım ve teknik direktör Mauricio Pochettino üzerindeki baskıyı katlayan 0-4'lük ağır yenilginin yalnızca saatler sonrasında yaşandı.

Reklam

Portekiz gazetesi “A Bola”, İngiliz basınında yer alan haberlere dayandırdığı haberinde, yaklaşık 15 Manchester United taraftarının, A takımın kötüye giden sonuçlarına duydukları öfkeyi dile getirmek için altyapı takımlarının maçlarının oynandığı sırada Carrington antrenman tesisine gittiğini, bunun üzerine kulüp çalışanlarının taraftarların tesise girmesini önlemek için kapıları derhal kapattığını yazdı.

Olay yoğun bir güvenlik müdahalesini gerektirdi. Antrenman tesisine 4 devriye aracı ve bir polis kamyoneti geldi, polisler durumu kontrol altına almak için kulübün güvenlik görevlilerine katıldı. Kıdemli bir polis memuru bazı taraftarları sorguya çekti. Memur ayrıca, tesisin çevresinde eylemlerini organize etmeye çalışan protestoculardan bazılarının yüzlerini kapatmış olmasıyla da ilgilendi.

Ancak protesto girişimi, taraftarların haberdar olmadığı bir durumla karşılaştı. A takım oyuncuları, pazar günü izinli oldukları için taraftarlar geldiğinde Carrington'da değildi. Bu, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino'nun göreve gelmesinden bu yana takımın ilk izin günüydü. Böylece kulüpteki gerginlik tırmanmasına rağmen taraftarlar, oyuncularla ya da teknik ekiple doğrudan yüzleşme amacına ulaşamadı.

Taraftar eylemi, Brentford karşısında alınan 0-4'lük ağır yenilginin üzerinden 24 saat bile geçmeden gerçekleşti. O maçta binlerce taraftar bitiş düdüğünden önce tribünleri terk etmiş, oyunculara yönelik öfkeli tezahüratlar yapılmıştı. Bu tezahüratlardan biri şuydu: “Bu formayı giymeyi hak etmiyorlar.”

Reklam Reklam

Sportif direktör Jason Wilcox da yoğun şekilde yuhalandı. Bu görüntü, taraftarlar arasındaki eleştirilerin ne kadar genişlediğini gözler önüne serdi.

Related Topics

Maçın ardından Pochettino, taraftar öfkesini yatıştırma çabasıyla, ağır yenilgiye rağmen tribünlerde kalan taraftarları selamlamaları için oyuncularından sahada bir tur atmalarını istedi.

Takımın sonuçları yaşanan krizin boyutunu ortaya koyuyor. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta yalnızca 3 galibiyet alan Manchester United, Premier Lig'de 19. sırada bulunuyor.

Reklam

Tarihi istatistikler de Manchester United'ın düşüşünün bir başka yönünü gösteriyor. Takım üst üste 12 maçta gol yedi. Bu, 1930-1931 sezonundan bu yana ilk kez ve kulüp tarihinde yalnızca ikinci kez yaşanıyor.

Manchester United ayrıca Premier Lig tarihinde üst üste 7 maçta en az iki gol yiyen ilk takım oldu. Bu göstergeler, gerilemenin boyutunu yansıtırken artan taraftar öfkesi ve takımın dengesini yeniden bulması yönündeki talepler arasında Pochettino ile oyuncuları üzerindeki baskıyı katlıyor.