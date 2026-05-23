Manchester United, cüzdanını iyice açtı ve hedeflediği Casemiro'yu kadrosuna kattı

Manchester United, Éderson'u transfer etmek üzere. Bu haberi, genellikle güvenilir transfer muhabiri olan Marca'dan Matteo Moretto verdi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Atalanta'dan transfer olacak ve Old Trafford'da Casemiro'nun halefi olarak görülüyor.

Moretto Cumartesi günü X'te "Éderson Manchester United'a gidiyor" diye yazdı. "İki kulüp sözlü bir anlaşmaya vardı ve oyuncu da sözleşme konusunda mutabakat sağladı."

Gazeteciye göre, artık sadece son ayrıntılar halledilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde her iki kulüp de kesin bir anlaşmaya varmayı umuyor.

Moretto transfer ücreti hakkında bir bilgi vermedi. İngiliz medyası 45 ila 50 milyon euro arasında bir rakamdan bahsediyor. Transfermarkt, bir yıllık sözleşmesi kalan Éderson'un piyasa değerini şu anda 40 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Brezilya milli takımında 3 kez forma giyen Éderson, 2022'de Salernitana üzerinden Atalanta'ya transfer olmadan önce çeşitli Brezilya kulüplerinde forma giydi. Bergamo ekibi için 180 resmi maçta forma giyen sağ ayaklı oyuncu, bu maçlarda 16 gol ve 6 asist kaydetti.

Bir yıl önce de Éderson'un adı Manchester United ile anılmıştı. O dönemde Real Madrid, Manchester City, Atlético Madrid ve Juventus'un da ilgilendiği söyleniyordu, ancak transfer gerçekleşmemişti.

Şimdi ise transfer gerçekleşecek. Manchester United'da Éderson, bu yaz dört yılın ardından bedelsiz olarak ayrılacak olan vatandaşı Casemiro'nun yerini dolduracak.