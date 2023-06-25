Portekizli süperstar Ronaldo'nun ardından Kırmızı Şeytanlar'ın yeni 7 numarası belli oldu.

Geçtiğimiz kış transfer döneminde Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasından bu yana efsanevi 7 numarası da boştu.

Kırmızı Şeytanlar, efsane formayı şimdilik hangi futbolcunun giyeceğine karar vermiş gibi görünüyor.

Manchester United'ın, genç oyuncusu Alejandro Garnacho'ya ikonik yedi numaralı formayı verecekleri bildiriliyor.

18 yaşındaki oyuncu, geçen yıl Old Trafford'da üst düzey futbolcularla iyi bir çıkış yakaladı ve takımın önemli oyuncuları arasına girdi.

Ne söylendi?

Manchester Evening News'e göre United, yeni sezon öncesinde yedi numarayı Garnacho'ya vermeye oldukça sıcak bakıyor.

Nisan ayında United ile beş yıllık yeni bir anlaşma imzalayan Garnacho, şu anda 49 numarayı giyiyor.

Garnacho'nun 7 numarayı giymesi halinde; 2003 yılında Ronaldo'dan bu yana tarihi 7 numarayı giyen en genç oyuncu olacak.

Garnacho ne yaptı?

Genç oyuncu, United'ın A takımı için 2022/23 sezonunda beş gol attı ve beş asist yaptı - ligde Craven Cottage'da West Ham'a karşı FA Cup çeyrek final galibiyet golü ve Fulham'a karşı son dakika galibiyetleri de dahil olmak üzere önemli katkılar yaptı.

Geçtiğimiz sezonun unutulmaz anları arasında; Leeds United'a karşı deplasmanda galibiyeti tamamlayan golü ve Manchester Derbisinde Marcus Rashford'un golüne yaptığı asisti yer alıyor.

Ancak United, son yıllarda 7 numaranın neredeyse bir lanet haline geldiğini göz önüne aldığında, sorumluluğu gençlere verme konusunda dikkatli olmak zorunda...

Ronaldo'dan sonra 7 numarayı kimler giydi?

Portekizli süperstarın 2009'da ayrılmasından bu yana yedi numarayı Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez ve Edinson Cavani gibi yıldızlar giyerken Ronaldo'nun Kırmızı Şeytanlar'daki ikinci dönemi de iyi bir sonuç vermedi.

Garnacho, United'a 2020'de Atletico Madrid'den sadece 100.000 £ tazminat karşılığında 16 yaşındayken katıldı.