Manchester United, kaptanı Bruno Fernandes'in sözleşmesindeki bir yıllık uzatma maddesini devreye sokarak kontratını 2028'e kadar uzattı. Bu hamle, yurt dışındaki kulüplerin ocak ayında Portekizli milli futbolcuyla temas kurmasını engelliyor. Ancak Fernandes'in uzun vadeli geleceği ve hafta sonundaki maç öncesinde sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

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United, Fernandes'in sözleşmesindeki uzatma maddesini devreye soktu

United, BBC'ye göre 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki bir yıllık uzatma maddesini devreye soktu. Daha önce gelecek yaz sona ermesi öngörülen sözleşmenin 2028'e kadar uzatılmasının iki tarafın da çıkarına olduğu konusunda anlaşmaya varıldı.

Bu karar, 1 Ocak'ta açılacak kış transfer dönemi öncesinde kulübün oyuncusu üzerindeki haklarını koruyor. Eklenen bir yıl sayesinde United, orta saha oyuncusunun gelecek yaz ayrılması halinde bonservis bedeli de talep edebilecek. Yeni bir uzun vadeli anlaşmaya ilişkin görüşmeler, Fernandes'in salı günü doğruladığı üzere askıda kalmaya devam ediyor. United ligdeki mevcut konumunu iyileştirdiğinde görüşmelerin yeniden başlaması bekleniyor.

Geçmişteki transfer sürecinin etkisi sürüyor

Fernandes'in geleceğine ilişkin belirsizlik, 2025 yazından bu yana sürüyor. O dönemde Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal'in yüksek bir teklif sunmasının ardından Manchester United, kaptanıyla yollarını ayırmaya açıktı.

Fernandes, teklifi eşiyle görüştükten sonra Manchester'da kalmayı seçti. Ancak bu süreç iz bıraktı. Orta saha oyuncusu, kulübün kendisini satmaya istekli olmasının onu "incittiğini" daha sonra kabul etti. Yaşananlara rağmen kupa kazanma arzusu sürüyor. Salı günü, futboldaki en büyük kupaları kazanma hedefini hâlâ taşıdığını yineledi.

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Rekor kırdığı sezonun ardından sağlık durumu belirsiz

Fernandes, Ocak 2020'de Sporting'den 47 milyon sterlin karşılığında transfer edildiğinden bu yana takımın kilit oyuncularından biri oldu. United formasıyla çıktığı 343 maçta 115 gol attı.

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Geçen sezon etkisini zirveye taşıdı: Premier League'de asist rekorunu kırdı ve United ligi üçüncü sırada tamamlarken yılın oyuncusuna verilen bireysel ödüllerin tamamını kazandı. Kısa süre önce de eski kulübü Sporting'e karşı oynanan 2-2'lik Şampiyonlar Ligi maçında iki golü de atarak kalitesini bir kez daha gösterdi.

Ancak Fernandes, Avrupa deplasmanından virüs nedeniyle rahatsızlanmış halde döndü ve cuma günü antrenmana katılmadı . Teknik direktör Mauricio Pochettino, "Gün içinde durumunu değerlendireceğiz, ardından yarın uyandığında nasıl olduğuna bakacağız. Hiçbir risk almayacağız" dedi.

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Brentford maçı ve geleceğine ilişkin görüşmeler

Pochettino, United'ın Brentford ile oynayacağı Premier League maçı öncesinde kaptanının forma giyip giyemeyeceğine cumartesi sabahı karar verecek. Teknik direktörün oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili risk almak istememesi nedeniyle Fernandes'in maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Bir yıllık uzatma, şimdilik iki tarafa da düşünmek için zaman kazandırıyor. Fernandes'in geleceğini United'a bağlayıp bağlamayacağı ya da gelecek yaz ayrılıp ayrılmayacağı, önümüzdeki aylarda yaşanacaklara büyük ölçüde bağlı olacak.