"Manchester United, Arne Slot'u göreve getirmeli"

Manchester United'da sorunlar giderek büyüyor gibi görünüyor. Voetbalpraat programında ESPN yorumcuları da basit bir teknik direktör değişikliğinin çözüm olmadığı görüşünde olsa da dikkat çekici biçimde Hollandalı bir teknik direktör öneriliyor: Arne Slot.

Manchester United, pazar günü Bournemouth karşısında 0-3'lük son derece ağır bir yenilgi aldı. Böylece takım, tüm kulvarlarda sekiz maçtır galibiyet alamıyor.

Kenneth Perez, "Vasat oyunculara gereğinden çok fazla para ödüyorlar," dedi. "Artık gerçekten üst düzey oyuncuları transfer edemiyorlar ama işleri farklı şekilde yapmaları gerekiyor. Belki de düşünce biçimlerini tamamen değiştirmeliler."

Ardından Martijn Krabbendam dikkat çekici bir öneride bulundu: "Kimi getirmeleri gerektiğini biliyor musunuz? Arne Slot'u. Elbette. Slot oraya gidebilecekse Carrick'i hemen görevden almalılar."

Manchester United'ı "dünyanın en kötü yönetilen kulübü" olarak nitelendiren Sjoerd Mossou ise "Manchester United'ın temelleri elbette Liverpool'unkinden katbekat daha kötü," uyarısında bulundu. Perez de "Böylesine güzel bir kulüpte yaşananlar aslında trajik," görüşünü dile getirdi.

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Bu ayın başlarında, Liverpool tarafından görevden alınan Slot'un UEFA'da göreve başladığı açıklanmıştı. Slot, Avrupa futbolunun yönetim organındaki Technical Observer Group'a dahil edildi. Bu panelin görevi, üst düzey maçları analiz etmek ve taktiksel gelişmeleri takip etmek. Panel üyeleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası'na odaklanıyor.

Ancak bu, yeniden bir kulübün teknik direktörlüğünü üstlenmek için gelecek teklifleri kabul edemeyeceği anlamına gelmiyor. Bir süredir aynı görevi yürüten Frank de Boer, kısa süre önce "İstediğiniz an bırakabilirsiniz, hiçbir bağlayıcılığı yok," demişti.