Manchester United, Arap transferi için City ile görüşüyor

Cezayirli oyuncu Rayan Aït-Nouri, önümüzdeki ocak ayında Manchester City'den ayrılmayı planlıyor. Aracılar, aralarında Manchester United'ın da bulunduğu bir dizi kulüple halihazırda görüşmelere başladı.

"TEAMtalk" sitesi, Aït-Nouri'nin 2025'te Wolverhampton'dan Etihad Stadyumu'na katıldığından bu yana Manchester City'de yeterince forma şansı bulamadığını belirtti.

Aït-Nouri, teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde Premier Lig'de şu ana kadar hiç forma giymedi. Maresca, sol bek hakkındaki görüşünü Manchester City sportif direktörü Hugo Viana'ya iletti.

Viana, Cezayirli oyuncunun ayrılışı için bir plan üzerinde çalışıyor; zira kulüp, ocak ayındaki kış transfer döneminin açılmasından önce savunmacının geleceğini netleştirmek istiyor. Raporlara göre Manchester City, Aït-Nouri transferinden yaklaşık 30 milyon sterlin talep edecek.

Maresca, bu ayın başlarında Aït-Nouri'yle ilgili tavrını açıkça ortaya koymuş ve Cezayirli oyuncunun kendisi için ilk tercih olmadığını vurgulamış, ayrıca oyuncunun kadroda yer bulabilmek için karşı karşıya olduğu rekabete işaret etmişti.

Manchester United, durumun gelişmelerinden haberdar edilen kulüplerden biri. Nitekim bir önceki transfer döneminin son gününde kendisine Aït-Nouri'yi transfer etme fırsatı sunulmuştu. Manchester United, Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgileniyordu ancak transfer penceresi kapanmadan transferi tamamlamak mümkün olmamıştı.

Ancak iki kulüp arasındaki iletişim kanalları yeniden devreye girdi; aracılar ise yeni yılın başında oyuncunun transferi konusunda bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını öğrenmeye çalışıyor.

Aït-Nouri, Manchester United'a transfer olmaya açık görünüyor. Bu durum, onu 2011'de Owen Hargreaves'in transferinden bu yana Manchester City'den doğrudan Manchester United'a geçen ilk oyuncu yapacak.

Everton da Cezayirli oyuncuyla ilgilendiğini gösterdi, ancak Jack Grealish'in transferini kesin olarak tamamlamadıkça Aït-Nouri'yi kadrosuna katamayacak; zira Premier Lig kuralları, kulüplerin aynı kulüpten iki oyuncu kiralamasına izin vermiyor.

Manchester City, Aït-Nouri'nin kiralık olarak ayrılmasına karşı değil; bu da ilgilenen kulüplere, kesin transfer bedelini hemen ödeme yükümlülüğü altına girmeden oyuncunun hizmetlerinden yararlanma fırsatı sunuyor. Ancak Manchester City, kiralama anlaşmasının, Cezayirli savunmacının belirli ve üzerinde anlaşılan sayıda maça çıkması halinde kiralamanın kesin transfere dönüştürülmesine olanak tanıyan bir madde içermesini şart koşacak.