Manchester United, Alphonso Davies'i 40 kez reddetti

Manchester United'ın eski oyuncu gözlemcisi Jorge Alvial, Alphonso Davies'ı defalarca kulübe önerdiğini ama kimsenin onu dinlemediğini söyledi.

Jorge Alvial, forması giyen Alphonso Davies için 'ı 40 kere aradığını ve her seferinde reddedildiğini açıkladı.

Kırmızı Şeytanlar'ın eski oyuncu gözlemcisi Alvial, Manchester Evening News'a verdiği röportajında 19 yaşındaki Kanadalı sol beki henüz 14 yaşındayken seyrettiğini ve kulübe tavsiye ettiğini söyledi:

"United'da göreve başladığım zaman önerdiğim ilk futbolcu Davies oldu. Onu ilk kez Dallas Kupası isimli bir turnuvada gördüm, çok iyi bir futbolcuydu."

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"O zaman daha 14 yaşındaydı, sonra Vancouver'a döndü. Ben de United'da işe. yeni başlamıştım. Kulübü aradım ve Alphonso Davies'i izlemeye gitmek istediğimi syöledim. Onu görür görmez kulübe önermiştim."

"Fizği çok iyi, zeki bir futbolcu. Henüz gelişmemişken ve yeterli teknik desteği almamışken bile sahip olduğu yeteneği gördüğümde onun Manchester United'a veya başka bir kulübe direkt olarak gidebileceğini anlamıştım. Onu görmeye gittiğimde sohbet ettik. Yıldız bir futbolcu olmak veya para kazanıp araba almak isteyen tipik oyunculardan değildi. Halihazırda o yaşta gösterdiği performansla yıldız futbolcular gibiydi."

"2 sene boyunca Alphonso'yu Manchester United'a önerdim. 40 tane rapor gönderdim."