Manchester United, Alex Telles ile anlaştı

Porto forması giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles’in yeni adresi Manchester United olabilir.

, bir dönem forması da giyen Alex Telles’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

RMC Sport’un haberine göre İngiliz devi, 27 yaşındaki futbolcu ile beş yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

’nun bu futbolcu için 40 milyon euro talep ettiği, Manchester United’ın ise bu bedeli aşağıya çekmeye çalıştığı kaydedildi.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Öte yandan Juan Bernat’ın diz sakatlığı ve Layvin Kurzawa’nın altı maç ceza alması nedeniyle PSG’nin de bu futbolcu ile ilgilendiği ancak henüz ciddi girişimde bulunmadığı belirtildi.

Alex Telles, 2016 yazında Galatasaray’dan Porto’ya 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Sarı Kırmızılılar, ekibi ile yaptığı anlaşma kapsamında bu futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde satış kârının yüzde 10’unu kasasına koyacak.