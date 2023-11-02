Manchester United'a Süper Lig'de oynayan efsanesinden sert eleştiri!

Premier Lig devi Manchester United'ın efsane oyuncularından Nani, eski takımına önerilerde bulunurken olması gerekenleri sıraladı.

NE OLDU? United, Premier Lig'de sekizinci sırada yer alıyor, Carabao Kupası'nda Newcastle United'a elendi ve Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkamayabilirler.

Son yıllarda Avrupa'nın en büyük harcama yapanlarından birisini yapmış olmalarına rağmen, kıtadaki en büyük kupaları kazanmaya hiç de yaklaşmış değiller. Şimdi, United'ın eski yıldızı Nani, Erik ten Hag'ın takımını başarılı olmak için gereken temel unsurlardan yoksun olduğunu açıkladı.

NE DEDİLER: Gazeteci Pedro Pinto'ya konuşan Nani, şunları söyledi:

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"Manchester United'ın maçını izlediğinizde hiçbir fedakarlık ruhunun olmadığını, o kararlılığın olmadığını, 'Kazanmak zorundayız' diyen bir oyuncu grubundan yoksun olduğunu görüyorsunuz! Topla birlikte koşmalı ve topu ağlara gönderip yeniden kazanmaya başlamak zorundayız!"

BÜYÜK RESİM: Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Ten Hag, yoğun bir baskı altında bulunuyor. Jadon Sancho'nun Ten Hag'la olan kavgası ve Glazer ailesinin mülkiyeti konusundaki belirsizlik de dahil olmak üzere bir kargaşa var. Bütün bunlar, Manchester'da felakete davetiye çıkarıyor.

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SIRADA NE VAR? Newcastle'a elenmesinin ardından United, Cumartesi günü Craven Cottage'da Fulham ile karşılaşacak.