Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarında yeni bir darbe aldı. Kobbie Mainoo ve Luke Shaw'ın antrenmanlarda yer almaması, ikilinin beklenen maça yetişip yetişemeyeceği konusunda soru işaretleri doğurdu ve teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskıyı artırdı.

Kulübün, oyuncuların İspanya'nın başkentine seyahat edip etmeyeceğine ilişkin kararı daha sonra vermesi bekleniyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan takımın dengesini yeniden bulmak için büyük önem verdiği bu karşılaşmaya ikilinin hazır olup olmayacağı merakla bekleniyor.

Shaw'ın antrenmanlarda yer almamasına rağmen kulüp, oyuncuya özel bir dinlenme günü verildiğini açıkladı. İngiliz futbolcu, cumartesi günü Premier Lig'de Tottenham ile 1-1 berabere kalınan maçta ilk 11'de görev almış, uzatma dakikalarında yerini Ayden Heaven'a bırakmıştı.

İngiliz savunmacı, geçen ay Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Manchester United'ın Sabah karşısındaki maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Bu nedenle oyuncunun durumu, önümüzdeki karşılaşma öncesinde yakından takip ediliyor.

Buna karşın Mainoo'nun yokluğu daha fazla endişe yarattı. Orta saha oyuncusu, Tottenham karşısında maçın tamamını oynamış ve herhangi bir sakatlık belirtisi göstermemişti; ancak pazartesi sabahı yapılan antrenmanda yer almadı.

Gelecek maçlar ATM Şampiyonlar Ligi 15:00 MUN

Teknik ekip, İspanya'ya gitmeden önce ikilinin durumunu bekliyor. Manchester United'ın teknik anlamda istikrara ihtiyacı var ve sezonun önemli bir döneminde etkili oyuncularını kaybetmek istemiyor. Carrick ise Atletico Madrid karşısına mümkün olan en iyi kadroyla çıkmanın yollarını arıyor.