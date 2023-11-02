Manchester United'a bir darbe de Casemiro'dan! Ten Hag açıkladı

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Casemiro'nun sakatlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

NE OLDU? Orta saha oyuncusu, Ekim ayındaki milli arada ayak bileği sakatlığının ardından Newcastle United karşısında sahaya dönüşünde yeni bir sakatlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Ten Hag, Bruno Fernandes dinlenirken kaptanlık kol bandını Casemiro'ya verdi, ancak orta sahanın güçlü oyuncusu, Old Trafford'da Magpies'e karşı 3-0 mağlup olan Kırmızı Şeytanların Carabao Kupası'ndan elenmesini engelleyemedi.

NE DEMİŞLER: Brezilyalı oyuncu sadece 45 dakika dayanabildi ve Ten Hag maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yerine Sofyan Amrabat'ı almak zorunda kaldığını doğruladı: "Sakatlandı. İlk yarıdan hemen önce oldu. Bu yüzden çıkarmak zorunda kaldık."

Haberin devamı aşağıda

Casemiro'nun dönüşü için bir zaman dilimi sorulduğunda yönetici şunu ekledi: "Bir cevap veremem; 24 saat beklememiz gerekiyor ama bence kesinlikle Cumartesi günü sahaya çıkamayacak."

BÜYÜK RESİM: Casemiro'nun performansı bir dizi erken faul nedeniyle gölgelendi ve Newcastle'ın orta sahasını kontrol etmekte zorlandı, çünkü onların ezici performansı, United'ı ilk yarıda 2-0 geriye düşürdü.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Casemiro, Cumartesi günü Fulham'a karşı forma giyemeyecek ve milli ara başlamadan önce sırasıyla 9 ve 11 Kasım'da FC Kopenhag ve Luton'a karşı oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil.