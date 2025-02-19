Manchester United'a Altay Bayındır müjdesi

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır'dan sevindirici haber geldi.

İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United'da sakatlık problemi yaşayan milli kaleci Altay Bayındır, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Milli kaleci sakatlığının ardından çalışmalara başladığını yapılan paylaşımla duyurdu.

Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, 2 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Toplamda 8 gol yiyen Fenerbahçe'nin eski eldivenin, İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Manchester United için sırada ne var?

Bu sezon kötü bir performans sergileyerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Manchester United, şu anda İngiltere Premier Lig'de 29 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kırmızı Şeytanlar, İngiltere Premier Lig'in 26. hafta mücadelesinde cumartesi günü Everton'a konuk olacak.

Ruben Amorim'in öğrencileri Goodison Park'ta kazanarak ligde tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı umut ediyor.