Manchester United’a ağır bir darbe… Tottenham, tarihindeki en pahalı transferi tamamladı

Tottenham Hotspur, West Ham United’ın orta saha yıldızı Portekizli Matheus Fernandes’i 85 milyon sterlinlik rekor bir transfer bedeliyle kadrosuna katmak üzere anlaşmaya vardı ve böylece son ana kadar oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun baskı uygulayan Manchester United’ı geride bıraktı.

"Sky Sports"a göre, 21 yaşındaki oyuncu şu anda Kuzey Londra'ya transferini tamamlamak üzere tıbbi testlere girmeye hazırlanıyor. Anlaşma resmi olarak tamamlanırsa, bu transfer Tottenham tarihindeki en pahalı transfer rekorunu kıracak. Bu rekor, Ağustos 2024'te Bournemouth'tan 65 milyon sterlin karşılığında takıma katılan forvet Dominic Solanke'ye aitti.

Manchester United, Fernandes’i ciddi bir şekilde takip ediyordu; ancak “Kırmızı Şeytanlar” yönetimi, oyuncular için kendi mali değerlendirmelerine uymayan tutarlar ödememe taahhüdü ve genç Portekizli oyuncunun kulüpte oynamaya yönelik kesin isteğinden emin olamaması nedeniyle yarıştan çekildi.

Buna karşılık, West Ham’daki karar vericiler, Fernandes’in geçen sezon Premier Lig’in en iyi genç yeteneklerinden biri olduğunu ve kulübün 2023 yılında 105 milyon sterline Arsenal’e sattığı yıldız Declan Rice’ın seviyesine ulaşmasını sağlayacak teknik yeteneklere sahip olduğunu düşünüyor.

Premier Lig orta saha transfer rakamları tüm rekorları kırmaya devam ediyor; Manchester City’nin Nottingham Forest’tan genç İngiliz oyuncu Elliot Anderson’ı 116 milyon sterline transfer ederek yarattığı büyük şaşkınlığın ardından (bu transfer, Kylian Mbappé ve Neymar’ın ardından futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi oldu), sıra Tottenham Hotspur'a geldi ve Portekizli oyuncuyla anlaşma sağlandığını duyurarak tarihe adını yazdırdı.

Eski Sporting Lizbon oyuncusu, West Ham United'da sadece bir sezon kalabildi; "Hammers" geçen yaz onu 44 milyon avroya transfer etmişti, ancak takımın Championship'e düşmesi ayrılmasını hızlandırdı.

Tottenham’daki bu mali patlama, yönetimin İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi’nin taktik felsefesine yakışan güçlü ve rekabetçi bir takım kurma arzusundan kaynaklanıyor; bu hedefleri gerçekleştirmek için büyük meblağlar ödemek gerekse bile. Andrew Robertson ve Marcos Senesi gibi makul fiyatlarla önemli savunma transferlerini tamamladıktan sonra, Spurs, Brighton’dan Hollandalı savunma oyuncusu Jan-Paul van Hekke’yi kadrosuna katmak için 60 milyon avro harcadı. Bu hamleler, West Ham’a muazzam bir mali kazanç sağlayacak olan Fernandes’in rekor transferiyle taçlandırıldı.