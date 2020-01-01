Manchester kulüplerinden ortak bağış

Manchester United ve Manchester City, şehre yemek yardımında bulunmak için güçlerini birleştirdi.

Premier Lig'in dev kulüpleri ve , temsil ettikleri şehre yardım etmek için bir araya geldi.

Koronavirüs salgını sebebiyle İngiltere'de yardıma ihtiyacı olan insanlardan yardım talebi alan iki kulüp, yaptığı ortak açıklama ile yerel aşevlerine 100 bin sterlin değerinde bağış yaptıklarını duyurdu.

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Manchester City ve Manchester United'dan yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"Taraftarlarımızın yerel aşevlerine yardım etmede oynadığı rolden gurur duyuyoruz. Koronavirüs etkisiyle bu yardım kuruluşları üzerindeki yükün arttığının farkındayız. Böyle zor bir süreçten geçerken taraftarlarımızla birlikte bir araya gelerek bu kuruluşlardaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten çok memnunuz."

Her iki kulüp, 19'u Manchester'da olmak üzere 1200'den fazla aşevini kapsayan bir ağı destekleyen Trusstel Trust adlı merkeze 50 bin sterlin'lik bağış yaptı.