Manchester'da kadro dışı kaldı: İspanya'da kendini buldu! Tam 12-0'lık galibiyet

Manchester United'dan gönderilen Mason Greenwood, İspanya'da kendisini bulmuş gibi görünüyor.

Greenwood, Carles Alena'nın pasını alarak sadece 15 dakika kala takımının ikinci golünü atmak için rakip ceza sahasına mükemmel bir şekilde giriş yaptı ve golü buldu.

İkinci yarıda, forvet geniş bir alanda tehlikeli pozisyonlar yakaladı, kendini hazırladı ve kalecinin aşağısına doğru bir şut atarak topu ağlarla buluşturdu. Dakikalar sonra ise oyundan alındı.

Şahane galibiyet

Getafe, Copa del Rey maçında farka koştu ve alt ligdeki rakiplerine karşı 12-0 kazanarak şahane bir galibiyete uzandı.

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Greenwood, Manchester United'dan kiralık olarak katıldığından bu yana İspanyol takımı adına üçüncü golünü atmış oldu.

22 yaşındaki oyuncu, tecavüze teşebbüs, kontrol ve zorlayıcı davranış ve kendisine yönelik fiili bedensel zarara yol açan saldırı suçlamalarının Şubat ayında düşürülmesinin ardından Madrid kulübüne kiralanmıştı.

Sevilla istiyor

Taraftarların ve personelin tepkisinin yanı sıra bir iç soruşturma sonrasında United, onu bu sezon takımda tutmamaya karar verdi.

Greenwood'un İspanya'daki kariyerine iyi başlaması, La Liga'ya olası kalıcı transfer haberlerine yol açtı ve Sevilla'nın onunla sözleşme imzalamak istediği yönünde haberler çıktı.

Genç oyuncu, form grafiğini yükseltmesi halinde Avrupa'nın elit oyuncularından birisi olabilir.