Manchester City'ye Avrupa'dan 2 yıl men

İngiliz devine UEFA'dan şok bir ceza geldi.

, UEFA'dan gelen cezayla sarsıldı.

UEFA, Manchester City'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından iki yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

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UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan İngiliz ekibinin 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.

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City'den açıklama

Manchester City, UEFA'nın yaptığı açıklamanın ardından resmi sitesinden CAS'ta hakkını arayacağını duyurdu.

İngiliz ekibinin açıklamasında, "Manchester City, UEFA'nın kararı sonrasında hayal kırıklığı yaşamış, ancak şaşırmamıştır. Kulübümüz bir an önce tarafsız yargılama için harekete geçecek ve CAS'ta hakkını arayacaktır" ifadeleri yer aldı.