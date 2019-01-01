Manchester City'nin Çağlar Söyüncü planı

Son Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin devre arası transfer döneminde Çağlar Söyüncü için hamle yapacağı iddia edildi.

'nin ve A Milli Takım'ın başarılı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, 'nin radarına girdi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Manchester City, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek istiyor. Pep Guardiola'nın ekibinin, Leicester City forması giyen 23 yaşındaki stoperi Çağlar ve 31 yaşındaki İrlandalı stoperi Jonny Evans'ı da listeye dahil ettiği belirtildi.

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2019-20 sezonuna çok iyi bir başlangıç ve şu anda ligin ikinci sırasında bulunan Leicester City'de Çağlar ve Evans'ın savunmadaki başarısı oldukça dikkat çekti. Leicester, 12 hafta sonunda 8 golle ligin en az gol yiyen takımı olarak da göze çarpıyor.

Savunmada Aymeric Laporte ve Oleksandr Zinchenko'nun sakatlığı sebebiyle sıkıntı yaşayan Manchester City ise lider 'un 9 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Manchester City, yazın takımdan ayrılan Vincent Kompany'nin boşluğunu da dolduramamıştı. Teknik direktör Guardiola, Leicester'dan 'a transfer olan Harry Maguire'ı da istemişti.