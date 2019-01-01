Manchester City'nin Çağlar Söyüncü planı
Leicester City'nin ve A Milli Takım'ın başarılı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Manchester City'nin radarına girdi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Manchester City, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek istiyor. Pep Guardiola'nın ekibinin, Leicester City forması giyen 23 yaşındaki stoperi Çağlar ve 31 yaşındaki İrlandalı stoperi Jonny Evans'ı da listeye dahil ettiği belirtildi.
2019-20 sezonuna çok iyi bir başlangıç ve şu anda ligin ikinci sırasında bulunan Leicester City'de Çağlar ve Evans'ın savunmadaki başarısı oldukça dikkat çekti. Leicester, 12 hafta sonunda 8 golle ligin en az gol yiyen takımı olarak da göze çarpıyor.
Savunmada Aymeric Laporte ve Oleksandr Zinchenko'nun sakatlığı sebebiyle sıkıntı yaşayan Manchester City ise lider Liverpool'un 9 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Manchester City, yazın takımdan ayrılan Vincent Kompany'nin boşluğunu da dolduramamıştı. Teknik direktör Guardiola, Leicester'dan Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'ı da istemişti.